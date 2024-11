Rob White is naar verluidt sinds deze week aan de slag gegaan als de operationeel directeur (COO) bij Andretti Global, dat het elfde Formule 1-team moet worden. Hij was een van de sleutelfiguren achter het succes van Fernando Alonso bij Renault en Sebastian Vettel bij Red Bull Racing.

Andretti Global kreeg in oktober 2023 van de FIA te horen dat van alle projecten zij waren uitgekozen om hun intrede te mogen maken in de koningsklasse van de autosport. Echter, F1-eigenaren Liberty Media en Formula One Management blokkeerden de inschrijving van de Amerikaanse renstal. Een van de redenen zou zijn dat de huidige teams het prijzengeld niet met Andretti Global willen delen. Het feit dat General Motors, in de vorm van Cadillac, zich zal voegen bij Andretti als nieuwe motorleverancier was eerst nog steeds niet genoeg om de commercieel rechtenhouders van de Formule 1 te overtuigen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff blijft sceptisch over Andretti als elfde team: "Ik heb nog nooit met hen gesproken"

White zal oud-collega's vergezellen bij Andretti

Sinds dit weekend in Las Vegas komen er plotseling berichten naar buiten dat Andretti alsnog toegelaten zal worden vanaf 2026. Het feit dat Michael Andretti een stap terug heeft gedaan, waardoor Gainbridge-CEO Dan Towriss de grootaandeelhouder van Andretti Global is geworden, zou hebben geholpen, maar misschien werd het de Formule 1 ook te heet onder de voeten door het onderzoek van het ministerie van Justitie en de FBI. Ondanks dat er al meer dan een jaar onzekerheid heerst over de inschrijving, heeft Andretti Global al een fabriek in Engeland waar hard wordt gewerkt aan de auto voor 2026. Op het gebied van personeel moeten er nog wat plekjes gevuld worden, maar inmiddels kan het doorgaans betrouwbare AutoRacer.it (voorheen Formu1a.uno) melden dat Rob White de rol van Chief Operating Officer op zich heeft genomen.