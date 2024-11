Williams-teambaas James Vowles heeft laten weten dat er morgenochtend wordt besloten of Franco Colapinto in actie kan komen tijdens de Grand Prix van Las Vegas, na zijn zware crash in de kwalificatie.

Franco Colapinto was goed onderweg in Q2 van de kwalificatie voor de Grand Prix van Las Vegas, toen een klein foutje grote gevolgen had. De Williams-coureur stuurde iets te vroeg in voor bocht zestien, verloor zijn linker voorwiel en schoof vervolgens op hoge snelheid de muur in. Het is de zoveelste auto van Williams die in korte tijd werd afgeschreven, maar dat is het laatste waar teambaas James Vowles zich druk over maakt. Gezien de grote impact die kwam kijken bij de crash, is hij vooral blij dat het goed gaat met zijn coureur.

Zware crash in Q2

"Zoals iedereen zal weten, heeft Franco een zware crash gehad in de kwalificatie, terwijl hij bezig was met een hele goede ronde", vertelt Vowles in een video van Williams. "Er kwam een impact van 50G kijken bij het ongeluk, dat is serieus. Hij is naar het medisch centrum geweest en daar ook weer vrijgegeven, nu is hij terug in het hotel om vannacht uit te rusten. Morgen wordt hij nagekeken en wordt er besloten of hij kan racen of niet."

Deelname aan Grand Prix van Las Vegas

Vowles vervolgt: "Ondertussen wordt zijn auto gerepareerd. Het chassis wordt vervangen en we zullen ervoor zorgen dat de auto klaar is, mocht Franco morgen kunnen racen. Wat ik wil zeggen is dit: zijn gezondheid gaat boven alles en is de eerste prioriteit. Carbon kan gerepareerd worden en auto's kunnen opnieuw gemaakt worden, maar de gezondheid van een individu, niet. Morgen laten we van ons horen met meer nieuws, nu hebben we een drukke nacht voor de boeg."

