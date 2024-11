Russell verrast zichzelf met pole: 'Moeten uitzoeken waarom we zo snel zijn dit weekend'

George Russell heeft zijn vierde pole position uit zijn carrière weten te pakken in Las Vegas. Met een 1:32.312 was hij de snelste, voor Carlos Sainz en de verrassende nummer drie: Pierre Gasly.

Mercedes beschikte het hele weekend al over een rap pakket. Op de vrijdag was Lewis Hamilton namelijk tot tweemaal toe het snelste, Russell nam dat stokje over in VT3. Tijdens de kwalificatie moest het allemaal nog samenkomen, maar de Brit heeft zijn pole position binnen.

Russell verrast door snelheid W15

Op de vraag of Russell de pole position zag aankomen, is de Mercedes-coureur helder: "Heel eerlijk gezegd, absoluut niet. We waren het hele weekend al snel. Ik wist toen in mijn laatste ronde begon dat dit het rondje moest worden. Het maakte niet uit wat er zich daarvoor heeft afgespeeld." Russell stond na de eerste runs ook al bovenaan, maar dat rondje was niet perfect. "Ik had een klein momentje tijdens mijn eerste run, toen hebben we de voorvleugel wat verandert. Ik dacht heel even dat we de vlag niet zouden halen, dus ik ben enorm blij."

Nu omzetten in overwinning

Toch krabt hij zichzelf op het hoofd over de rauwe snelheid van de W15, want een pole position had hij van tevoren niet helemaal verwacht: "We moeten wel gaan uitzoeken waarom we zo snel waren dit weekend, want het is wel een verrassing. Je moet alles eruit persen. Ik heb vertrouwen in mezelf en ik wist dat als m'n rondje goed was, dan stond ik op de eerste startrij. Het is ongelooflijk om pole te pakken, maar we moeten dit gaan omzetten in een overwinning."

YESSSSS GEORGE!!!! WHAT A LAP!! HE GETS POLE IN VEGAS!!!! 👏👏 pic.twitter.com/a5ewhDGKaa — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 23, 2024

