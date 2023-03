Brian Van Hinthum

Vrijdag 17 maart 2023 11:08

De Formule 1 heeft de handen ineengeslagen met het goede doel van Sir Jackie Stewart, de Race Against Dementia [RAD]. Die stichting is door de legendarische coureur in het leven geroepen om geld in te zamelen voor wereldwijd onderzoek, ontwikkeling van behandeling en een potentieel geneesmiddel voor dementie.

Het is vandaag precies vijftig jaar geleden dat Stewart zijn derde en laatste wereldkampioenschap wist binnen te halen in 1973. De Schotse coureur won ook in 1969 en 1971 de titel in de koningsklasse en ondertussen wist hij in zijn loopbaan 27 keer een Grand Prix op zijn naam te schrijven. De Formule 1 wist dus een mooie datum uit te kiezen om de steun voor Stewart zijn stichting wereldkundig te maken. Op de eigen website maakt men melding van het nieuws.

Artikel gaat verder onder video

Stewart vraagt hulp in strijd

Stewart riep de stichting in het leven nadat zijn vrouw, Lady Helen, in 2015 gediagnostiseerd werd met dementie. '"Ik ben verheugd dat de Formule 1 RAD heeft aangewezen als een officieel goed doel. Tenzij we eindelijk een behandeling of een weg om te voorkomen vinden voor deze verschrikkelijke ziekte, zal één op de drie mensen die vandaag geboren worden doodgaan met dementie. De statistieken zijn huiveringwekkend. Mijn vrouw is gediagnostiseerd met dementie in 2015, dus ik weet precies wat voor problemen mensen met dementie hebben. Deze crisis kan niet doorgaan. Help mij alsjeblieft door je aan te sluiten bij onze race tegen dementie", zegt Stewart.

Domenicali in de wolken

Ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali is ontzettend blij met de gloednieuwe samenwerking. "De Formule 1 is trots om RAD bij te staan in hun onverzettelijke werk in het vinden van een behandeling voor deze verschrikkelijke ziekte die complete levens en families verwoest. Ik wil een eerbetoon uiten aan Sir Jackie Stewart voor zijn ongelofelijke werk in het verhogen van bewustzijn en financiën voor een doel dat zeer persoonlijk voor hem is. We kunnen ons platform als wereldwijde sport gebruiken om meer bewustzijn te realiseren."