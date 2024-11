In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag hakte Kick Sauber definitief de knoop door wat betreft het rijdersduo voor het seizoen 2025 in F1, liet Guenther Steiner zich uit over de uitspraken van Lando Norris over Max Verstappen, kon een Duitse journalist melden dat Verstappen afgelopen weekend een trucje gebruikte en ging een boardradio van Oliver Bearman viraal. Dit is de GPFans Recap van 6 november.

BREAKING: Kick Sauber neemt afscheid van Bottas en Zhou

Er was nog aardig wat onduidelijk, maar woensdag heeft Kick Sauber aangekondigd dat het team na dit seizoen afscheid neemt van zowel Valtteri Bottas als Zhou Guanyu. Het Formule 1-team gaat in 2025 dus met een compleet nieuwe line-up rijden, waardoor het voor het eerst in een paar jaar weer nieuwe namen in de auto gaat zetten. Meer lezen over de aankondiging vanuit Sauber voor het F1-seizoen 2025? Klik hier!

BREAKING: Kick Sauber bevestigt Gabriel Bortoleto voor tweede stoeltje in 2025

Vlak na de aankondiging dat Bottas en Zhou na dit seizoen gingen vertrekken, was daar de volgende aankondiging. Gabriel Bortoleto zal de ploegmaat worden van Nico Hülkenberg in het Formule 1-seizoen van 2025. Het team van Kick Sauber heeft woensdag bekendgemaakt dat de Braziliaan zijn handtekening heeft gezet om volgend jaar te debuteren. Meer lezen over de keuze voor Bortoleto voor het seizoen 2025 in F1? Klik hier!

'Bottas schakelt snel en is dicht bij nieuwe deal met F1-team voor 2025'

Valtteri Bottas zijn avontuur in F1 lijkt nog niet klaar te zijn. De ervaren Fin heeft na het nieuws over zijn verloren stoeltje bij Kick Sauber snel geschakeld en lijkt dicht in de buurt te zijn van een nieuwe deal voor 2025. Meer lezen over wat voor deal het zou gaan tussen Bottas en Mercedes? Klik hier!

Duitse journalist onthult trucje Verstappen in F1-race Brazilië dat hem de winst opleverde

Tijdens de Grand Prix van São Paulo in Brazilië, die in de regen verreden werd, was Max Verstappen de enige coureur die meerdere geslaagde inhaalacties inzette. De Duitse journalist Michael Schmidt meent te weten welk trucje de Red Bull Racing-coureur toepaste om dit te laten lukken en zet zijn bevindingen uiteen. Meer lezen over wat voor trucje het volgens de Duitse journalist gaat waar Verstappen afgelopen weekend gebruik van heeft gemaakt? Klik hier!

Steiner spreekt Norris tegen: "Dat was absoluut geen geluk"

Guenther Steiner, oud-teambaas van Haas, is onder de indruk van het seizoen van Max Verstappen en spreekt Lando Norris tegen in de bewering dat de Red Bull Racing-coureur in Brazilië de winst wist te grijpen op basis van geluk. Daar was van Steiner namelijk geen spraken van. Meer lezen over wat Steiner te zeggen had over de uitspraken van Norris over Verstappen afgelopen weekend? Klik hier!

Bearman over de boordradio in regenrace Brazilië: "Praat met de FIA, ik probeer niet dood te gaan"

De Grand Prix van São Paulo in Brazilië werd afgelopen zondag in de stromende regen verreden. Door de hoeveelheid water die Formule 1-auto's omhoog schieten, is het zicht onder deze omstandigheden tijdens de race vaak minimaal. En dat heeft grote indruk gemaakt op rookie Oliver Bearman. Meer lezen over de uitspraken van Bearman tijdens de race van afgelopen weekend? Klik hier!

