Gabriel Bortoleto zal de ploegmaat worden van Nico Hülkenberg in het Formule 1-seizoen van 2025. Het team van Kick Sauber heeft zojuist bekendgemaakt dat de Braziliaan zijn handtekening heeft gezet om volgend jaar te debuteren.

Bortoleto is naast Andrea Kimi Antonelli, Ollie Bearman en Jack Doohan de vierde coureur die aan zijn eerste volledige F1-seizoen begint, en de vijfde als Liam Lawson bij Red Bull en diens zusterteam door mag. De 20-jarige uit São Paulo won kartraces op Europees niveau, voordat hij in 2020 zijn autosportdebuut maakte. Hij sleepte een overwinning binnen in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap en schoof vervolgens op naar de Formule Regional. Daar won hij drie races, waarvan twee in Europa en één in Azië. Bortoleto begon pas echt op stoom te komen in de FIA Formule 3 waar hij in 2023 overtuigend kampioen werd in zijn debuutseizoen, en ook nu in zijn eerste jaar in de FIA Formule 2 gaat hij aan de leiding. Hij heeft een voorsprong van 4.5 punten op Red Bull-junior Isack Hadjar met alleen nog de weekenden in Qatar en Abu Dhabi te gaan.

Artikel gaat verder onder video

Teamgenoot Hülkenberg

Er waren meerdere kandidaten voor het stoeltje naast Nico Hülkenberg. Sauber-junior Théo Pourchaire en huidig coureur Zhou Guanyu werden eerst overwogen, en een andere Sauber-junior, de jonge Barbadaanse Zane Maloney, maakte ook kans, maar die zal plaatsnemen bij het Formule E-fabrieksteam van Lola. Vervolgens ging het alleen nog tussen Valtteri Bottas en Bortoleto, maar de keuze is dus op de laatstgenoemde gevallen. Daarmee komt er, in ieder geval voorlopig, een einde aan de F1-carrière van de Fin die in twaalf seizoen tien Grands Prix wist te winnen. Bortoleto moest op zijn beurt eerst de banden verbreken met McLaren, waar hij sinds 2023 een juniorrijder van was, om zich bij Kick Sauber te voegen. Het team spreekt in het persbericht van een deal voor meerdere jaren. Bortoleto zal dus ook voor het aanstaande fabrieksteam van Audi uitkomen.

*Bortoleto has been added to the group chat*💬💚 pic.twitter.com/hIgBKTMuVN — Stake F1 Team KICK Sauber (@stakef1team_ks) November 6, 2024

