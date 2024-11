Duitse journalist onthult trucje Verstappen in F1-race Brazilië dat hem de winst opleverde

Max Verstappen was in de kletsnatte Grand Prix van Brazilië de enige coureur die meerdere geslaagde inhaalacties inzette. De Duitse journalist Michael Schmidt meent te weten welk trucje de Red Bull Racing-coureur toepaste om dit te laten lukken.

De Grand Prix van Brazilië was wellicht de meest spectaculaire race van het Formule 1-seizoen 2024. De race werd onder kletsnatte omstandigheden verreden, wat voor ontzettend veel actie en chaos op de baan zorgde. Daarnaast was er een glansrol voor Max Verstappen weggelegd. Na een in het water gevallen kwalificatie en gridstraf van vijf plaatsen, moest de drievoudig wereldkampioen als zeventiende aan de rit op Interlagos beginnen. Weinigen hadden verwacht dat hij 69 ronden later, als eerste over de streep zou komen.

Sensationele rit Verstappen

Verstappen kende een uitstekende start waarmee hij direct doorschoof naar de elfde plaats, om zich vervolgens een weg naar P6 te vechten. Een gelukkig getimede rode vlag bracht hem vervolgens naar P2, waarna hij direct bij de herstart raceleider Esteban Ocon te grazen nam bij het aanremmen voor de eerste bocht. Op die plek zette de Limburger tijdens de race meerdere zeer indrukwekkende inhaalacties in. Zo wist hij daar onder andere Lewis Hamilton en Oscar Piastri volledig te verrassen, door ontzettend laat te remmen, terwijl iedereen op zoek was naar het kleinste beetje grip. Michael Schmidt, journalist voor het Duitse Auto, Motor und Sport en op goede voet met de Red Bull Racing-top, meent te weten welk trucje Verstappen hiervoor toepaste.

Trucje met de rembalans

"Hij was de enige coureur die echt inhaalacties plaatste", trapt Schmidt af. "Het probleem was dat er op dit circuit in de regen eigenlijk maar één lijn was die je kon rijden. Daarnaast was er natuurlijk geen DRS. Verstappen plaatste de meeste van zijn inhaalacties in de eerste bocht. Hij had opgemerkt dat als je aan de binnenkant van de bocht aanremde, je wél grip had. Hij moest er vervolgens vooral opletten dat zijn voorremmen niet zouden blokkeren. Bij die inhaalacties paste hij van tevoren steeds zijn rembalans aan, op een manier waardoor zijn voorremmen niet zouden blokkeren. Hij reed natuurlijk ook in een auto waarvan hij de remmen vertrouwde."

