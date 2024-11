De Grand Prix van Brazilië werd afgelopen zondag in de stromende regen verreden. Door de hoeveelheid water die Formule 1-auto's omhoog schieten, is het zicht onder deze omstandigheden tijdens de race vaak minimaal. En dat heeft grote indruk gemaakt op rookie Oliver Bearman.

Het iconische circuit van Interlagos vormde afgelopen zondag het decor voor waarschijnlijk de meest spectaculaire race van het Formule 1-seizoen van 2024. Het Braziliaanse raceweekend werd vanaf zaterdag geteisterd door zware regenval, waardoor er constant van alles gebeurde op de baan. Daarnaast werd de kwalificatie op zondagochtend verreden en de race in plaats van later op de dag vroeg in de middag, in een poging de zwaarste neerslag te vermijden.

Artikel gaat verder onder video

Boordradio Oliver Bearman

Droog was het echter verre van tijdens de race, en de omstandigheden waren erg lastig. Oliver Bearman verving bij Haas de zieke Kevin Magnussen, en was op een gegeven moment geschrokken over de boordradio te horen: "Hoe kan het dat we mogen racen in deze omstandigheden? Iemand gaat crashen, zwaar", zo klonk het. "Kom op, praat met de FIA. Dit is echt gevaarlijk. Ik probeer niet dood te gaan." Op de onboard-beelden van Bearman is te zien hoe ontzettend slecht het zicht is.

Gerelateerd