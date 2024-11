Guenther Steiner is onder de indruk van het seizoen van Max Verstappen en spreekt Lando Norris tegen in de bewering dat de Red Bull Racing-coureur in Brazilië de winst wist te grijpen op basis van geluk.

Na een in het water gevallen kwalificatie en een gridstraf van vijf plaatsen, begon Max Verstappen als zeventiende aan de Grand Prix van Brazilië. Met titelrivaal Lando Norris op pole position, leek de Red Bull Racing-coureur een deel van zijn voorsprong in te gaan leveren, maar dat liep behoorlijk anders. Verstappen was in regenachtige omstandigheden bij uitstek de snelste coureur op de baan en lag al snel weer op de zesde plaats. Een gelukkig getimede rode vlag bracht hem na P2, waarna hij na de herstart de leiding in de wedstrijd overnam van Esteban Ocon.

Norris gefrustreerd

Voor Norris kwam het moment van de rode vlag juist erg slecht uit, maar de McLaren-coureur maakte daarnaast meerdere foutjes in de race. Uiteindelijk kwam hij slechts als zesde over de streep, waarmee zijn achterstand op Verstappen nu 62 punten is. Met nog drie races te gaan, is het wereldkampioenschap zo goed als beslist. De Brit verscheen direct na afloop logischerwijs gefrustreerd voor de camera, en liet onder andere optekenen dat de overwinning van Verstappen een kwestie van geluk was - doelend op de rode vlag - en niets met talent te maken had. Eenmaal wat afgekoeld nuanceerde hij zichzelf later via social media.

Waardig kampioen

Guenther Steiner kan zich niet in de woorden van Norris vinden: "Max heeft de afgelopen jaren veel te verduren gehad. Iedereen zei steeds: 'Je wint alleen omdat je in de snelste auto zit'", klinkt het bij TalkSPORT. "Nu kan Max zeggen: 'Ik had niet de snelste auto, en toen werd ik wereldkampioen.' Dat heeft hij echt helemaal zelf gedaan. Door de regen had hij de kans om te winnen, en die kans pakte hij met beide handen aan. Dat laat zien dat hij een waardig kampioen is. Hij moest er ook nog eens voor vechten, dus hij boekte die zege op basis van kwaliteit. Dat was absoluut geen geluk", aldus de voormalig Haas-teambaas.

