Valtteri Bottas zijn avontuur in F1 lijkt nog niet klaar te zijn. De ervaren Fin heeft na het nieuws over zijn verloren stoeltje bij Kick Sauber snel geschakeld en lijkt dicht in de buurt te zijn van een nieuwe deal voor 2025.

Dit weet Motorsport.com woensdag te melden. Het zou gaan om Mercedes, de oude werkgever waar Bottas van 2017 tot en met 2021 voor reed en meerdere zeges boekte in een periode waarin het team domineerde en Lewis Hamilton het ene naar het andere kampioenschap won. Bottas zou bij de Silver Arrows een rol als reservecoureur op zich gaan nemen zoals Daniel Ricciardo dat in 2023 deed bij Red Bull nadat hij zijn stoeltje kwijt was geraakt en een tijdje vrijaf had genomen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Show Verstappen, gefrustreerde Norris en sterk Alpine: conclusies na GP São Paulo

Mercedes in 2025

Mercedes jaagde eerder dit jaar nog op Max Verstappen, vooral in de periode dat er veel onrust was binnen Red Bull Racing. Dit bleek, voor 2025 in ieder geval, zonder succes, waarna het team van teambaas Toto Wolff doorschakelde. Andrea Kimi Antonelli werd aangewezen als nieuwe teamgenoot van George Russell voor 2025. Laatstgenoemde zal volgend jaar definitief de kopman worden van het team, nadat hij in 2023 en 2024 eigenlijk al beter presteerde dan Hamilton en die rol sportief gezien al op zich had genomen. Met het vertrek van Hamilton naar Ferrari kan Russell die rol nu definitief op zich nemen. Mocht er iets met Russell of Antonelli gebeuren of laatstgenoemde teleurstellend presteren zoals Nyck de Vries in 2023 bij AlphaTauri overkwam (waarna hij door Ricciardo werd vervangen), dan zal Bottas dus de eerste invaller zijn.

Bottas in F1

Voordat Bottas naar Mercedes ging in 2017, reed de Fin van 2013 tot en met 2016 bij Williams en maakte hij een stabiele indruk. Dit was ook als teamgenoot van Hamilton het geval bij Mercedes. In 2022, het begin van een nieuw tijdperk in F1, sloot hij zich aan bij Sauber, toen nog Alfa Romeo. Dit project bleek een groter project te zijn dan verwacht, want Sauber ging met het oog op 2026 in zee met Audi. In 2023 en 2024 heeft Bottas vooral moeten rijden in een auto die - met afstand - de minste was van de grid. Na dit seizoen komt er dus een einde aan twaalf seizoenen op rij met een stoeltje in F1 voor de Fin.

Gerelateerd