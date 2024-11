De F1 Grand Prix van São Paulo in Brazilië leverde afgelopen weekend enorm veel spektakel op. De race werd na een fantastische race gewonnen door Max Verstappen, die de auto's van McLaren en Ferrari achter zich hield en Alpine als grootste concurrent had. De belangrijkste conclusies na afgelopen weekend.

Verstappen begon de race vanaf P17 en zou na de eerste ronde al snel op P11 rijden. Daarna, toen de safety car kwam en hij buiten bleef, maakte de rest een pitstop. Vervolgens kwam er een rode vlag tijdens die safety car, waardoor Verstappen en de twee Alpine-coureurs een gratis pitstop konden maken. Vervolgens ging Verstappen vlak na de hervatting langs Ocon voor de eerste plaats en reed hij weg. Ook voor Alpine was het dus een succesvol weekend. De belangrijkste conclusies van afgelopen weekend op een rijtje.

Verstappen geeft weer show weg in Brazilië

2016 zal nog bij veel mensen in het geheugen gegrift staan. Ook toen maakte Verstappen indruk in de regen - met het voorkomen van een spin als climax - met een paar fantastische inhaalacties om uiteindelijk op het podium te belanden achter Lewis Hamilton en Nico Rosberg. Afgelopen weekend moest de Nederlander, in wederom veel regen, proberen vanaf P17 naar het podium te rijden. Na de eerste ronde had Verstappen al de elfde plaats te pakken. Vervolgens schoof hij stukje bij beetje op. Tijdens de periode van de safety car besloot Verstappen buiten te blijven, waarna een rode vlag volgde. Verstappen kreeg daardoor een gratis pitstop en bleef op P2, waarna hij na de hervatting snel P1 over zou nemen en uit zou lopen op de rest. Een fantastische show en voor het eerst sinds de Grand Prix van Spanje (23 juni) dat Verstappen weer eens een race won.

Norris ziet titelkansen verdwijnen

Lando Norris, de grootste concurrent van Verstappen in het gevecht om de titel, reed lang op P2 en had Verstappen op tien seconden achter zich. Langs Russell kwam de Brit echter niet, waarna de safety car roet in het eten gooide. Zowel Russell als Norris ging naar binnen voor een pitstop, maar door de rode vlag vielen ze terug. Russell zou uiteindelijk vierde worden en achteraf stellen dat hij had kunnen winnen als de pitstop beter getimed was.

Norris beging echter nog wat foutjes na die pitstop, waardoor hij uiteindelijk op P6 over de streep kwam. Achteraf was het duidelijk dat de frustratie hoog was bij Norris, die stelde dat de keuze van Verstappen en Red Bull om niet te stoppen te maken had met geluk en niet met kwaliteit. Hoe dan ook lijkt de kans op de titel voor Norris nu wel verkeken te zijn. Het gat is nu 62 punten, waardoor Verstappen twee keer kan uitvallen tijdens de laatste vier races zonder zijn eerste plaats in het kampioenschap te verliezen.

Een droomweekend voor Alpine in São Paulo

Wie tijdens de safety car ook buiten besloten te blijven, waren de twee coureurs van Alpine: Esteban Ocon en Pierre Gasly. Daardoor schoven ze op naar P1 en P3, waarna de rode vlag kwam. Ook voor hun was er dus een gratis pitstop. Na de hervatting ging Verstappen dus wel langs Ocon, maar P2 en P3 werden knap behouden door de twee Franse coureurs. George Russell kwam een seconde te kort ten opzichte van Gasly, terwijl de rest op acht seconden of meer was gereden.

Door dit resultaat staat Alpine ineens zesde bij de constructeurs met 49 punten, terwijl het voor het raceweekend nog negende stond. Zo is het Franse team ineens een uitdager van Haas en Visa Cash App RB voor P6 in plaats van dat het aan het vechten is om P9 met Williams. Wat een goed weekend niet kan doen.

Hamilton laat frustratie de vrije loop, creëert kortstondig geruchten

Voor Lewis Hamilton was het een frustrerend weekend. Terwijl Russell zijn eigen frustraties had, maar wel competitief was voorin, was dit voor Hamilton absoluut niet het geval. De Brit worstelde het hele weekend met zijn auto, met als climax de race van zondag. De Brit kon met de grootst mogelijke moeite P10 uit het vuur slepen en stelde na afloop van de race dat hij nog nooit in zo'n matige auto van Mercedes had gezeten.

De Brit stelde tevens dat hij uitkijkt naar Kerstmis en het niet zoveel meer uitmaakt waar hij tijdens de laatste drie races van 2024 gaat eindigen. Vervolgens zorgde hij zelf ook nog voor wat geruchten door op de boardradio een opvallende uitspraak te doen: "Als dit de laatste keer was dat ik heb kunnen optreden, dan is het zonde dat het niet geweldig verliep, maar ik waardeer jullie." Dit gerucht werd echter al snel de kop ingedrukt, want de Brit zal de laatste drie races gewoon in actie komen. Of hij er zelf nog heel veel zin in heeft, is echter de vraag gezien zijn uitspraken na de race.

Lawson blijft indruk maken, druk op Pérez wordt opgevoerd door Red Bull

Voor wie het weekend wel prima verliep, was Lawson. In lastige omstandigheden maakte de Nieuw-Zeelander, die een stuk rustigere indruk maakte dan voorgaande weekenden, indruk door als vijfde te kwalificeren en als negende over de streep te komen. Lawson eindigde op acht seconden van teamgenoot Yuki Tsunoda, waardoor hij aan Red Bull voorlopig laat zien waarom hij in ieder geval recht zou hebben op het laatst stoeltje dat voor 2025 nog beschikbaar is: die van Visa Cash App RB naast Tsunoda.

Toch zit er wellicht wel meer in. Ook afgelopen weekend maakte Red Bull er via Helmut Marko en Christian Horner geen geheim van dat de toekomst van Sergio Pérez wat betreft 2025 niet zeker is tot na de testdagen in Abu Dhabi. Daar krijgen alle andere coureurs die en kans maken voor 2025 een kans om zich te tonen. Pérez deed er ondertussen zelf niet veel aan om die onzekerheid omtrent zijn toekomst weg te nemen en eindigde kleurloos op de elfde plaats afgelopen weekend. Lawson, Tsunoda en toch ook Franco Colapinto azen op het stoeltje van de Mexicaan en lijken een steeds realistischere kans te maken om volgende jaar teamgenoot van Verstappen te worden.

Kick Sauber hakt knoop door over toekomstig rijdersduo

Wie inmiddels wel de knoop hebben doorgehakt, zijn Sauber en Audi. De aankondiging dat zowel Valtteri Bottas als Zhou Guanyu in 2025 niet terug zullen keren, werd al snel gevolgd door de aankondiging dat Gabriel Bortoleto, F3-kampioen en dit jaar in F2 op de eerste plaats, vanaf 2025 samen met Nico Hülkenberg namens Kick Sauber in F1 actief zal zijn. Bottas wordt vaak gekoppeld aan een rol als reservecoureur bij Mercedes, terwijl de toekomst van Zhou nog onduidelijk is.

Met Bortoleto komt er weer een jonge coureur op de grid voor 2025. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Jack Doohan (Alpine) en Oliver Bearman (Haas) gingen hem al voor, terwijl Lawson en Colapinto (Red Bull of Visa Cash App RB) ook nog een serieuze kans maken om in 2025 op de grid te staan. Verjonging dus in F1 voor volgend seizoen.

