We zitten om 19:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de kwalificatie op het Autódromo José Carlos Pace. De Grand Prix van São Paulo is de 21e ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de 42e maal worden gehouden in de grootste stad van Brazilië. De regen is gearriveerd boven Interlagos, dus wie gaat de snelste tijd klokken op de zeiknatte baan? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

Gerelateerd