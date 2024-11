In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De vrijdag van de F1 Grand Prix van São Paulo stond in het teken van de sprintkwalificatie die de startopstelling van de Sprint bepaalt. Lando Norris was het in de vrije training, SQ1 en SQ2, maar het was Oscar Piastri die er met de pole position vandoor ging in SQ3. Max Verstappen zal in de Ferrari-sandwich beginnen vanaf P4 tussen Charles Leclerc en Carlos Sainz. George Russell, Pierre Gasly, Liam Lawson, Alexander Albon en Ollie Bearman kwalificeerden zich verder nog in de top tien. De laatstgenoemde valt in voor Kevin Magnussen bij Haas, aangezien de Deen ziek is. Verder gaat het Red Bull-zusterteam weer van naam veranderen, weten we meer over het tweede Kick Sauber-stoeltje, en wijst alles erop dat Franco Colapinto richting Red Bull gaat.

Verstappen geschrokken van uitspraken Herbert: "Redelijk abnormaal"

Ook Max Verstappen heeft de uitleg van Johnny Herbert over de uitgedeelde straffen in Mexico gelezen. De FIA-steward gaf bij een gokwebsite zijn uitleg over de motivatie van de Nederlander anno 2024 in de Formule 1 en daar is de Limburger toch wel aardig van geschrokken. "Dat is redelijk abnormaal, zou ik zeggen. Hij vindt het wel leuk om hier te zijn, denk ik", opent Verstappen bij Motorsport.com. Ook Damon Hill was afgelopen week snoeihard over de Nederlander en stelde dat 'fair racen' iets is wat niet in het boekje van Verstappen voorkomt. "Daar houd ik me buiten. Ik ben daar ook totaal niet mee bezig. Ze doen allemaal maar lekker. Ik concentreer me gewoon op de auto en dat is al genoeg werk als je ziet wat we allemaal kunnen verbeteren", zo voorziet Verstappen de criticasters van repliek. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen die geschrokken is van de uitspraken van Johnny Herbert.

'Zusterteam Red Bull gaat voor naamsverandering in 2025'

We moeten er sterk rekening mee gaan houden dat het Visa Cash App RB-team komend seizoen weer onder een andere naam in de Formule 1 gaat opereren. Het zusterteam van Red Bull Racing startte onder de noemer Scuderia Toro Rosso in de koningsklasse en werd in 2020 omgedoopt naar AlphaTauri, voordat het dit jaar als de VCARB's op de startgrid stond, omdat het team zich meer focuste op de marketingkant. Dat gaat volgens het Hongaarse Formula in 2025 veranderen, zo heeft het medium vernomen. In de media wordt het team zo nu en dan omschreven als de 'VCARBS' de 'RB's' of de 'Racing Bulls'. Dat laatste wordt waarschijnlijk de officiële naam van de renstal die nog altijd gevestigd is in het Italiaanse Faenza. Lees hier het hele artikel over de nieuwe naam van VCARB.

'Bortoleto verbreekt band met McLaren om Bottas op te volgen bij Sauber'

Volgens Grande Prêmio wijst alles erop dat Gabriel Bortoleto, die nu nog een juniorrijder is van McLaren, degene zal zijn die het stoeltje naast Nico Hülkenberg zal innemen bij Kick Sauber. De Braziliaan ligt momenteel aan de leiding van het FIA Formule 2-kampioenschap met de raceweekenden in Qatar en Abu Dhabi te gaan. Zijn voorsprong op Red Bull-junior Isack Hadjar is 4.5 punten. McLaren en Bortoleto zullen naar verluidt de banden met elkaar verbreken aan het eind van dit seizoen om de deur naar Kick Sauber open te zetten. De vraag is dan alleen nog of Bortoleto meteen vanaf 2025 wordt ingezet of dat Bottas nog één jaar in de Formule 1 krijgt om het team te helpen in de transitie naar Audi, voordat Bortoleto vervolgens in 2026 instapt. Lees hier het hele artikel over de mogelijke toekomst van Gabriel Bortoleto bij Sauber en Audi.

Piastri blij met pole in São Paulo: "Maar het gaat een compleet andere Sprint worden"

Oscar Piastri heeft de pole position gepakt voor de Sprint voor de F1 Grand Prix van São Paulo. Het lijkt er niet op dat Lando Norris hulp kan verwachten van zijn McLaren-teamgenoot. De Australiër is er duidelijk over dat hij gewoon gaat proberen de verkorte race te winnen. "Het was een lastige sessie, al voelde ik me best comfortabel aan het begin", vertelde Piastri. "De grip werd steeds beter in het verloop van de sessie. Met hoe [hobbelig] het circuit is, is het al lastig om te zien waar je naartoe gaat, laat staan een snelle ronde te rijden. Het is een uitdaging, maar ik ben blij dat ik de pole heb kunnen pakken voor de Sprint." Hoe kon hij in de slotfase nog iets extra's vinden? "Mijn eerste rondje voelde niet geweldig, dus ik wist dat er een aantal punten op het circuit waren waar ik kon verbeteren. De tweede ronde was wel goed en de banden hielden het vol." Lees hier het hele artikel over de reactie van Oscar Piastri na het pakken van de pole in de sprintkwalificatie.

'Red Bull vervangt Pérez door Colapinto'

De Argentijnse journalist die ook al als eerste wist te melden dat Franco Colapinto mocht in gaan stappen bij Williams, laat nu weten een nieuwe primeur te hebben. Volgens hem is de deal tussen Colapinto en Red Bull rond. Hij suggereert zelfs dat Dr. Helmut Marko en Christian Horner de piepjonge Argentijn direct naast Max Verstappen gaan zetten als vervanger van Sergio Pérez. "Meer dan een maand geleden heb ik jullie bij Todo Motor een absolute scoop gegeven dat Colapinto naar de Formule 1 zou gaan tot het einde van het jaar", zo laat de journalist in een video weten. Hij vervolgt: "Nou, vandaag is het vrijdag, zeven minuten over drie welteverstaan, en ik laat jullie bij deze weten dat op dit moment Colapinto al de tweede coureur is van Red Bull voor 2025. Lees hier het hele artikel over de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing.

Magnussen te ziek om Grand Prix in Brazilië te doen, Bearman valt ook op zondag in

Het Haas F1 Team meldde op vrijdagochtend bij onder andere GPFans dat Kevin Magnussen vandaag niet in zijn VF-24 zou stappen op het circuit van Interlagos. "Kevin Magnussen zal niet deelnemen aan de trainingen op vrijdag tijdens de São Paulo Grand Prix vanwege ziekte. Officiële reservecoureur Oliver Bearman zal het stuur van hem overnemen. Het team wenst Kevin een spoedig herstel en zal te zijner tijd een verdere update geven." Bearman kwam in Saoedi-Arabië uit voor Ferrari, toen Carlos Sainz een operatie moest ondergaan vanwege een blindedarmontsteking, en viel ook in Azerbeidzjan in voor Magnussen, omdat hij 12 strafpunten op zijn superlicentie had verzameld. Het was de bedoeling dat Magnussen vanaf de kwalificatie weer zou deelnemen, maar Haas bevestigde op vrijdagochtend dat dat helaas niet zal gaan. De Deen is nog steeds ziek en dus zal Bearman het weekend in Brazilië afmaken. Lees hier het hele artikel over de invalbeurt van Ollie Bearman bij Haas.

