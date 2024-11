Gabriel Bortoleto zou door Kick Sauber zijn uitgekozen voor het stoeltje naast Nico Hülkenberg, zo meldt de Braziliaanse media tijdens de F1 Grand Prix van São Paulo. De jongeling is nu nog een juniorrijder van McLaren, maar hij zal naar verluidt de banden verbreken met de kampioenschapsleiders.

Kick Sauber is het enige puntloze team in de Formule 1 dit seizoen. Zhou Guanyu ligt voor de ontslagen Logan Sargeant in het kampioenschap dankzij de elfde positie in de seizoensopener in Bahrein. Valtteri Bottas staat helemaal onderaan met P13 als beste resultaat in Monaco en Canada. De Zwitserse renstal hoopt weer in het middenveld competitief te kunnen zijn, of zelfs bij de koplopers te zitten, wanneer Audi haar intrede maakt in 2026. Hülkenberg werd afgelopen april door de Duitse autogigant aangekondigd als coureur voor volgend jaar. Zhou lijkt afscheid te moeten nemen. Of Bottas mag blijven bij Kick Sauber, is ook nog maar de vraag, maar de Fin lijkt een rol van reservecoureur bij Mercedes nog als 'plan B' te hebben.

Bortoleto in 2025 en 2026

Volgens Grande Prêmio wijst alles erop dat Bortoleto degene zal zijn die het stoeltje naast Hülkenberg zal innemen. De Braziliaan ligt momenteel aan de leiding van het FIA Formule 2-kampioenschap met de raceweekenden in Qatar en Abu Dhabi te gaan. Zijn voorsprong op Red Bull-junior Isack Hadjar is 4.5 punten. McLaren en Bortoleto zullen naar verluidt de banden met elkaar verbreken aan het eind van dit seizoen om de deur naar Kick Sauber open te zetten. De vraag is dan alleen nog of Bortoleto meteen vanaf 2025 wordt ingezet of dat Bottas nog één jaar in de Formule 1 krijgt om het team te helpen in de transitie naar Audi, voordat Bortoleto vervolgens in 2026 instapt.

Verstappen pleit voor de jonge Braziliaan

Max Verstappen is er voorstander van om Bortoleto volgend seizoen al op de grid te hebben. "Als ik Sauber was, dan had ik hem allang getekend. In 2026 zit er ook een grote verandering te komen in het [technisch] reglement. Het is altijd goed om iemand een jaar te laten wennen bij het team, om dan je fouten te maken en te integreren en de auto te snappen. Dan voel je je veel meer voorbereid en comfortabel, wanneer je aan 2026 begint", vertelde de Red Bull Racing-coureur in de persconferentie.

