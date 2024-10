Geduld Bottas raakt op: "Harde deadline" voor 2025

Valtteri Bottas heeft aangegeven dat hij een "harde deadline" kan opleggen aan Sauber over zijn toekomst, gezien de Fin nog steeds geen duidelijkheid heeft over zijn aflopende contract. Bottas heeft naar eigen zeggen al een nieuw contract onderhandeld, maar wacht alleen nog op het groene licht. Sauber is nog steeds op zoek naar de tweede coureur naast Nico Hülkenberg voor het aankomende seizoen, en kijkt naast Bottas naar coureurs als Gabriel Bortoleto en Franco Colapinto. De definitieve beslissing is nog niet gekomen, en Bottas zal dus geduldig moeten blijven.

Bottas, een tienvoudig Grand Prix-winnaar, tekende in 2022 bij het team dat toen nog Alfa Romeo heette. In dat eerste seizoen wist hij nog als tiende te eindigen in het coureurskampioenschap, maar het team is gedurende zijn tijd steeds minder competitief geworden, en wist in 2024 nog geen één punt te scoren. Bottas staat momenteel zelfs laatste in het klassement, op de 23e plek, ook achter de twee andere puntloze coureurs, Logan Sargeant en Zhou Guanyu. Het beste resultaat van de 35-jarige Fin is immers slechts een dertiende plek, die hij in zowel Monaco als Canada scoorde.

Er gaat een harde deadline zijn

De knoop zal uiteindelijk worden doorgehakt door Mattia Binotto. De voormalig Ferrari-teambaas deelt nu de lakens uit bij Sauber, wat in 2026 het fabrieksteam van Audi zal worden. Binotto heeft, tenminste tegenover de media, altijd alle opties opengehouden, maar Bottas hoopt dat hij kan aanblijven, ondanks zijn lastige seizoen. "Nou, een maand geleden was het 'zo snel mogelijk'," zo vertelde Bottas tegenover Motorsport Week over wanneer de beslissing gaat komen. "Van mijn kant gaat er uiteindelijk een harde deadline zijn. Als ik kijk naar buiten de Formule 1, of andere rollen binnen F1; het is binnenkort al kerst, en als het kerst is, dan is er bijna nergens meer beschikbaarheid. Dus hopelijk [is er] snel [een beslissing]."

Wil niet de krantenkop 'gefrustreerde Bottas'

Ondanks de moeilijke en onzekere situatie waarin hij zich bevindt, hoopt Bottas toch nog een twaalfde seizoen aan zijn hele goede F1-carrière toe te kunnen voegen. Toch snapt hij dat zijn huidige seizoen het niet makkelijk maakt om hem aan te houden. “Ik wil niet de krantenkop 'gefrustreerde Bottas', weet je, maar het is moeilijk”, gaf hij toe. “Het is hoe deze sport nou eenmaal in elkaar steekt. Als je de auto niet hebt, is het heel moeilijk om te laten zien wat je kunt. En mensen die beslissingen nemen in een groot bedrijf, hebben de neiging om naar de resultaten te kijken. Dus op dit moment is het niet makkelijk om te schitteren, laten we zeggen, maar ik moet Mattia gewoon vertrouwen. Hij weet wat hij aan me heeft. Dus ik moet er gewoon op vertrouwen dat hij dat weet.”

