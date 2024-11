Voor Sergio Pérez wordt het raceweekend in Brazilië er eentje waarbij hij weer een keertje positief in het nieuws wil staan. Wel moet de Mexicaan er extra hard voor knokken, want niet alleen is zijn RB20 voorzien van een oudere vloer, op aanvraag van 'Checo' zelf, heeft het team hem namelijk ook een ouder chassis gegeven.

Het Grand Prix-weekend in Sao Paulo is ondertussen van start gegaan met de eerste en enige vrije training in Brazilië. Red Bull Racing zit al niet ruim in de onderdelen en vandaar dat Pérez het in Brazilië moet doen met een opgelapte versie van zijn vloer. Helmut Marko bevestigde dat Pérez alleen een nieuw exemplaar krijgt, zodra de huidige vloer echt niet meer te repareren is. De Mexicaan heeft inmiddels al meer dan vier miljoen dollar aan schade gereden in 2024.

Pérez kiest bewust voor ouder chassis

Voor het weekend in Brazilië is Pérez dus voorzien van een oud exemplaar van de vloer van RB20. Adam Cooper weet te melden dat Pérez ook heeft gekozen voor een ouder chassis. Dit is volgens The Race omdat 'Checo' iets meer vertrouwen en dus een beter gevoel heeft bij het oudere chassis, in plaats van het nieuwe exemplaar. Verstappen rijdt wel met de nieuwe onderdelen rond in Brazilië.

For this weekend @SChecoPerez has switched to a different but previously used RB20 chassis. He's also still on a different floor edge spec to that used by @Max33Verstappen. — Adam Cooper (@adamcooperF1) November 1, 2024

