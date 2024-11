Familieman Max Verstappen heeft al diverse keren laten optekenen dat hij nog niet zeker weet of zijn Formule 1-carrière vervolg krijgt na 2028. Het huidige contract loopt namelijk tot dat jaar, maar de Nederlander onthult dat hij door de kinderen van zijn zus, misschien wel eerder de koningsklasse vaarwel zegt, dan gedacht.

Verstappen is sinds 2015 onderdeel van de koningsklasse, al jongste debutant aller tijden. De Nederlander begon dat seizoen bij het opleidingsteam van Red Bull, Scuderia Toro Rosso. Het doel was altijd gericht op het wereldkampioenschap, wat in 2021 een feit werd. Verstappen heeft daarna altijd te kennen gegeven dat hij daarmee zijn doelstelling heeft bereikt en dat alles wat daarna komt, een bonus is.

Familieman Verstappen

Toch is er ook nog een familiare reden waarom Verstappen de Formule 1 vaarwel zou zijn. "Mijn zus heeft drie kinderen en hoe meer ik hen zie opgroeien en met die op afstand bestuurbare auto's of elektrische autootjes zie spelen, hoe meer het me doet denken aan toen ik zelf kind was. Daardoor besef ik dat ik niet altijd wil blijven racen. Ik wil hen zien opgroeien, misschien mijn eigen kinderen zien opgroeien en tijd met hen doorbrengen", zo legt de Nederlander uit bij Pod Pah.

