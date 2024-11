Oscar Piastri heeft de pole position gepakt voor de Sprint voor de F1 Grand Prix van São Paulo. Het lijkt er niet op dat Lando Norris hulp kan verwachten van zijn McLaren-teamgenoot. De Australiër is er duidelijk over dat hij gewoon gaat proberen de verkorte race te winnen.

McLaren was met de MCL38 oppermachtig in de sprintkwalificatie op het circuit van Interlagos. Norris was het snelst in de vrije training met een 1:10.610, in SQ1 met een 1:09.477 en in SQ2 met een 1:09.063, maar Piastri sloeg toe in SQ3 met een 1:08.899. Achter de één-twee van het team uit Woking zagen we Charles Leclerc. Max Verstappen moet genoegen nemen met P4 en zit in de Ferrari-sandwich, aangezien Carlos Sainz zich als vijfde kwalificeerde. George Russell, Pierre Gasly, Liam Lawson, Alexander Albon en Ollie Bearman zien we verder nog in de top tien.

Geen hulp voor Norris?

"Het was een lastige sessie, al voelde ik me best comfortabel aan het begin", vertelde Piastri. "De grip werd steeds beter in het verloop van de sessie. Met hoe het circuit is, is het al lastig om te zien waar je naartoe gaat, laat staan een snelle ronde te rijden. Het is een uitdaging, maar ik ben blij dat ik de pole heb kunnen pakken voor de Sprint." Hoe kon hij in de slotfase nog iets extra's vinden? "Mijn eerste rondje voelde niet geweldig, dus ik wist dat er een aantal punten op het circuit waren waar ik kon verbeteren. De tweede ronde was wel goed en de banden hielden het vol." Piastri gaat proberen morgen gewoon de Sprint te winnen en lijkt dus niet Norris te gaan helpen in het kampioenschap. "Het gaat een compleet andere Sprint worden vergeleken met vorig jaar vanwege de herasfaltering. We gaan het zien wat de temperaturen en het weer doen. We gaan proberen de eerste plek vast te houden."

