Norris onzeker: "Vraagtekens voor ons allemaal"

Lando Norris wist zich als derde te kwalificeren voor de Grand Prix van Mexico Stad, en daar is de Brit uiterst tevreden mee. Norris moet Max Verstappen en Carlos Sainz Jr. voor zich dulden, maar weet dat het Autodromo Hermanos Rodríguez de MCL38 niet ligt in de kwalificatie.

Norris stond in vier van de laatste vijf Grands Prix op pole position, maar kwam nooit in de buurt van de dominante Sainz Jr. op zaterdagmiddag. Teamgenoot Oscar Piastri staat zeventiende, dus Norris kan niet klagen. “Het is altijd moeilijk te zeggen, maar eerlijk gezegd ben ik best tevreden met de derde plaats," zo vertelde Norris na de kwalificatie op zaterdag. "Ik had het gevoel dat ik de limiet van de auto vrij snel had bereikt, waardoor we er goed uitzagen. In de laatste twee ronden had ik moeite om de auto in de laatste sector controleren. Carlos en Max reden goede ronden, ze zijn het hele weekend al erg snel, vooral Carlos. Ik ben blij met de derde plaats.”

Toen Norris werd gevraagd om een voorspelling te maken voor de Grand Prix, wees de Brit al snel op het gebrek aan training om een race-simulatie te kunnen hebben gedaan, waardoor de Grand Prix open ligt. “Het is moeilijk te zeggen. Niemand van ons heeft echt lange runs gemaakt op de banden waar we morgen op rijden. We hebben allemaal vraagtekens. Ferrari was de afgelopen races erg goed in de kwalificatie en in de lange runs. Het zal moeilijk worden, maar we zitten in een goede positie, dus we kijken uit naar morgen.”