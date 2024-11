Kevin Magnussen moest de vrijdag van de F1 Grand Prix van São Paulo missen, omdat hij ziek is. Haas kondigde Ollie Bearman als zijn vervanger aan. De Amerikaanse renstal komt nu met slecht nieuws over hun vaste coureur en dus zal Bearman ook de Grand Prix van zondag doen.

Het Haas F1 Team meldde bij onder andere GPFans dat Magnussen vandaag niet in zijn VF-24 zou stappen op het circuit van Interlagos. "Kevin Magnussen zal niet deelnemen aan de trainingen op vrijdag tijdens de São Paulo Grand Prix vanwege ziekte. Officiële reservecoureur Oliver Bearman zal het stuur van hem overnemen. Het team wenst Kevin een spoedig herstel en zal te zijner tijd een verdere update geven." Bearman kwam in Saoedi-Arabië uit voor Ferrari, toen Carlos Sainz een operatie moest ondergaan vanwege een blindedarmontsteking, en viel ook in Azerbeidzjan in voor Magnussen, omdat hij 12 strafpunten op zijn superlicentie had verzameld.

Bearman ook op zondag in de Haas

Het team dat onder leiding staat van Ayao Komatsu, kan ontzettend tevreden zijn over Bearman. De jonge Brit werd derde in de eerste en enige vrije training, voordat hij tijdens de sprintkwalificatie in SQ3 terechtkwam. Ook in die sessie was hij snel, maar door een foutje werd zijn tijd afgepakt en zal hij dus vanaf P10 de zaterdagsrace moeten beginnen. Hij staat alsnog twee posities voor teamgenoot Nico Hülkenberg.

Het was de bedoeling dat Magnussen vanaf de kwalificatie weer zou deelnemen, maar Haas bevestigt nu dat dat helaas niet zal gaan. De Deen is nog steeds ziek en dus zal Bearman het weekend in Brazilië afmaken. Magnussen heeft twee en een halve week om te herstellen, voordat het F1-circus in Las Vegas arriveert.

Omdat Bearman straks drie Grands Prix achter de rug heeft, heeft dat consequenties voor zijn rookietest na afloop van het seizoen in Abu Dhabi. Die mag hij dan namelijk niet meer doen. Die test is alleen bedoeld voor coureurs die twee of minder Grands Prix hebben gedaan.

