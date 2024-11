In de strijd om de wereldtitel helpen natuurlijk alle kleine beetjes. Het team van McLaren verdedigt momenteel de koppositie in het constructeurskampioenschap en hoopt Lando Norris nog wat snelheid te geven in zijn titelstrijd met Max Verstappen. Naar Brazilië heeft het papaja-oranje team namelijk een aantal nieuwe onderdelen meegenomen.

