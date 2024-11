De 21e race van het seizoen staat voor de deur en we gaan dit weekend racen op het roemruchte circuit van Interlagos in Brazilië. Doorgaans een geweldige plek voor spanning en spektakel. We racen volgens het sprintraceformat en dus hebben de coureurs slechts één sessie de tijd om te oefenen in São Paulo. Dat kan vanaf 15:30 uur. Mis niks in ons liveblog.

