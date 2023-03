Lars Leeftink

Dinsdag 14 maart 2023 11:34 - Laatste update: 11:41

Dat het chaos is binnen Ferrari na de teleurstellende Grand Prix van Bahrein, is zeker. Nu lijkt het erop dat er een nieuwe leider voor de aerodynamische afdeling is gevonden die de vertrokken David Sanchez moet vervangen. Daarnaast gaat de Italiaanse renstal de hulp van twee voormalig medewerkers van Red Bull Racing inschakelen.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. Diego Tondi, die nu het hoofd is van de aerodynamische afdeling van Ferrari, zou nu ook de rol als 'Head of Vehicle Concept' gaan overnemen van de vertrokken Sanchez. Sanchez besloot zelf weg te gaan nadat er al geruchten waren dat Ferrari van hem af zou willen. Sanchez nam vervolgens zelf het heft in handen. Volgens Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, is het normaal dat er mensen willen vertrekken nadat Mattia Binotto als teambaas vertrok.

Hulp van oud-werknemers Red Bull

Volgens hetzelfde gerucht gaat Tondi 'hulp krijgen van twee voormalige engineers van Red Bull'. Wie dit zijn wordt door de site dan weer niet gemeld, maar het is duidelijk dat na Mercedes ook Ferrari dus kijkt naar voormalig werknemers van de regerend kampioen bij zowel de coureurs als constructeurs. Daarnaast wordt er ook melding gemaakt van de toekomst van Enrico Gualtieri, de motorchef van Ferrari, en assistent teambaas Laurent Mekies. Volgens de site blijven zowel Gualtieri als Mekies gewoon bij Ferrari in hun huidige rol, ondanks interesse van andere partijen.

Ferrari 2023

Het is het volgende hoofdstuk in de herstructurering binnen Ferrari, die sinds de komst van Vasseur op gang is gekomen. Naast het vertrek van Sanchez is er ook een verandering op strategisch gebied doorgevoerd. Iñaki Rueda werd vervangen door Ravin Jain, die er als hoofd van de strategische afdeling voor moet gaan zorgen dat de strategie op orde is. Al met al is het, zeker in combinatie met de uitvalbeurt van Charles Leclerc en de vierde plaats van Carlo Sainz in Bahrein, zeker niet de start waar Ferrari in 2023 op hoopte.