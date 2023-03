Lars Leeftink

Dinsdag 14 maart 2023 09:31 - Laatste update: 11:42

Frederic Vasseur, teambaas van Ferrari, heeft gereageerd op de geruchten die sinds de Grand Prix van Bahrein ontstaan zijn in de Italiaanse media. Het Italiaanse team begon alles behalve goed aan het seizoen 2023 en moet meteen in de achtervolging op Red Bull Racing.

Terwijl Charles Leclerc vanaf P3 uitviel met motorproblemen, kwam Carlos Sainz niet verder dan P4 achter Fernando Alonso. Het zorgde in de dagen daarna voor veel geruchten die voor de fans van het team zorgwekkend zullen zijn geweest. Zo zou er een gesprek zijn geweest met de coureurs en de leiding van Ferrari na de race in Bahrein, zou Vasseur niet tevreden zijn met zijn rol en macht binnen het team en vertrok het hoofd van de aerodynamische afdeling uit zichzelf na geruchten omtrent een mogelijk ontslag. Ook zou Laurent Mekies, assistent teambaas, ontevreden zijn en nadenken over een vertrek. Vasseur heeft voor het eerst gereageerd op deze geruchten.

Vasseur reageert op geruchten

In gesprek met AutoHebdo zegt Vasseur dat er geen gesprek met de coureurs en de leiding van Ferrari is geweest na de teleurstellende race in Bahrein, maar dat dit in Imola pas weer op het programma staat. "We spraken met de coureurs, Elkann en Vigna na de wintertest en we zullen allemaal weer samenkomen na Imola. Deze vergaderingen zijn allemaal gepland. Ik vind het moeilijk te begrijpen waarom het team na slechts één race het doelwit wordt. Wat betreft de correlatie tussen de simulatie en het circuit, liggen we op schema. Daarom heb ik iedereen gevraagd zich te blijven richten op performance en om oplossingen te vinden voor de betrouwbaarheidsproblemen, omdat het kampioenschap lang is. Alleen omdat je de eerste race niet wint, betekent niet dat je buitenspel staat. Bahrein was op sommige punten slecht en op andere manieren goed!" Hij doet de geruchten dat hij niet tevreden is met de macht die hij binnen Ferrari heeft, dan ook af als onzin. "Ik heb de middelen en de macht die ik elders nooit heb gehad. Dit is de realiteit van de situatie!"

Vertrokken personeel

Vasseur reageert ook op het personeel dat vertrokken is, zoals David Sanchez (Head of Vehicle Concept bij Ferrari) en de nieuwe invulling bij de afdeling strategie. Volgens Vasseur een hele normale gang van zaken. "Het is onvermijdelijk. Er zijn mensen die zeer dicht bij Mattia [Binotto] stonden en die ervoor kiezen om te vertrekken, wat mij niet stoort. Er zijn anderen die misschien even bang zijn voor hun toekomst." Komend weekend zal Ferrari in Saoedi-Arabië als doel hebben om terug te slaan zoals Red Bull dat vorig jaar in Djedda deed na een teleurstellende race in Bahrein. Onder meer Max Verstappen liet al weten vooral Ferrari in de gaten te houden tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië.