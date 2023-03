Jeen Grievink

Dinsdag 14 maart 2023 08:24 - Laatste update: 11:48

Fabrieksteams die motoren leveren aan andere teams moeten in theorie hetzelfde materiaal verkopen als dat ze zelf gebruiken. Nu is er echter een minimaal verschil toegestaan en de best presterende motoren worden door de fabrieksteams zelf gebruikt. Zo had Lewis Hamilton iets meer vermogen dan Fernando Alonso tijdens de testweek, zo meldt The Objective.

Het kwam in het verleden vaak voor dat fabrieksteams hun zwakkere krachtbronnen uitleverden aan klantenteams. Ook hadden deze oudere of uitgeklede motoren vaak geen kwalificatiemodus, iets dat voorheen vaak werd gebruikt door Ferrari en Mercedes. In 2018 besloot de FIA de regels echter aan te scherpen. Fabrieksteams dienen de motoren die ze zelf gebruiken, ook aan klantenteams te leveren. De power units moeten exact gelijk zijn, zowel qua soft- als hardware. Er is echter een minimale foutmarge toegestaan. Dit omdat er altijd kleine afwijkingen zijn tussen de modellen die in de fabriek geproduceerd worden. Deze verschillen lijken verwaarloosbaar, maar iedere pk extra is er één in de Formule 1.

Mercedes houdt sterkste krachtbronnen zelf

Mercedes is de grootste motorleverancier in de koningsklasse van de autosport, want zij leveren motoren aan zowel Williams, McLaren als Aston Martin. Het is dan ook verrassend dat laatstgenoemde meer uit de krachtbron lijkt te halen dan Mercedes zelf. Daar komt nog bij dat Mercedes haar beste motor reserveert voor Hamilton. Toch wist Alonso er tijdens de Grand Prix van Bahrein meer uit te persen. Dit schijnt alles te maken te hebben met de manier waarop de Spanjaard met het ERS-systeem omgaat. Alonso leest zich volledig in op de werkwijze van de krachtbron en probeert zijn manier van rijden hier volledig op af te stemmen.

Hamilton had 4 pk meer tijdens testweek in Bahrein

Een knappe prestatie van Alonso, vooral als je je bedenkt dat Mercedes de beste krachtbron die uit de fabriek uit Brixworth komt rollen, reserveert voor Hamilton. Van de binnen de marges toegestane verschillen, wordt de beste motor apart gehouden voor de zevenvoudig wereldkampioen. Zo zou Hamilton tijdens de testweek in Bahrein met 3 kW meer hebben gereden dan de beste Aston Martin, wat neerkomt op zo'n 4 pk, zo meldt het bovengenoemde medium. Mercedes weet het kleine vermogensvoordeel echter tot op heden nog niet om te zetten in betere prestaties.