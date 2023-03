Jeen Grievink

Donderdag 9 maart 2023

Het Formule 1-team van Mercedes heeft een bijzonder vervelend bericht ontvangen vanuit het hoofdkantoor. Als de Zilverpijlen het tij niet binnen twee races enigszins weten te keren, zal het hoofdkantoor haar pijlen richten op Aston Martin. Het klantenteam zou dan de beste motoren krijgen in plaats van het fabrieksteam. Dit meldt het Spaanse The Objective.

Tijdens de testweek werd al voorzichtig duidelijk dat Aston Martin uitstekend werk verricht had deze winter, terwijl er bij Mercedes wederom problemen opdoken. Dit beeld werd tijdens de Grand Prix van Bahrein verder bevestigd. Mercedes kon geen vuist maken, terwijl Fernando Alonso zich in zijn Aston Martin knap naar het podium vocht. Mercedes kondigde bij monde van Toto Wolff na afloop aan dat ze het roer radicaal om ging gooien in een ultieme poging weer competitief te worden. Maar mocht dit plan niet binnen twee races vruchtbaar blijken, dan heeft het hoofdkantoor van Mercedes andere plannen. Als grootaandeelhouder van Aston Martin, wil het dan liever de focus leggen op de prestaties van het klantenteam.

Mercedes ziet als aandeelhouder potentie in Aston Martin

Het Spaanse nieuwsmedium meldt dat er bij het Formule 1-team van Mercedes een ongemakkelijk bericht van het hoofdkantoor is binnengekomen. Wolff en consorten krijgen twee races de tijd om aan te tonen dat ze het tij nog kunnen keren. Lukt dit niet, dan zal de aandacht verlegd worden naar Aston Martin, het team waarvan Mercedes naast leverancier ook groot aandeelhouder is. Wanneer het hoofdkantoor van Mercedes kiest voor een full focus op Aston Martin, betekent dit ook dat Lewis Hamilton niet langer de beste motoren krijgt. Deze gaan in dat geval naar Alonso.

Beste motoren niet langer naar Mercedes?

Hoewel de motoren van Mercedes en Aston Martin - die in de fabriek in Brixworth worden geproduceerd - in theorie gelijk zijn, bestaan er in praktijk toch kleine verschillen. De krachtbronnen zijn allemaal gebouwd volgens hetzelfde principe, door dezelfde handen en met dezelfde materialen, maar het komt regelmatig voor - door afwijkingen, onnauwkeurigheden of falende materialen - dat er kleine verschillen zijn in prestaties. De power units worden dan ook uitgebreid getest, alvorens ze worden uitgeleverd aan de teams. De motoren met de beste statistieken gingen normaliter logischerwijs naar het team van Mercedes.

Wordt Hamilton geslachtofferd voor Alonso?

Als het hoofdkantoor van Mercedes beslist dat het vanuit sportief- en financieel oogpunt aantrekkelijker is om Aston Martin aan succes te helpen, dan gaan de beste motoren niet langer naar Hamilton, maar naar Alonso. Volgens The Objectivo is het bericht vanuit het hoofdkantoor niet in goede aarde gevallen bij het Formule 1-team van het Duitse automerk. Het is ook maar de vraag wat dit nieuws doet met de onderhandelingen tussen Mercedes en Hamilton.