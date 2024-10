'Norris in het hoofd gekropen van Verstappen', Red Bull bevestigt gridstraf voor Austin | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De herfststop is bijna voorbij en dat betekent dat de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin, Texas aan de beurt is. Er zullen tijdens de laatste zes F1-raceweekenden veel ogen gericht zijn op Red Bull Racing, op hun prestaties en op hun rijdersbezetting. Teambaas Christian Horner heeft een waarschuwing uitgedeeld aan Sergio Pérez. De Mexicaan moet echt bij Max Verstappen in de buurt blijven, wil de energiedrankfabrikant in de toekomst nog constructeurskampioenschappen winnen. Liam Lawson maakt, afhankelijk van hoe hij presteert, kans om 'Checo' te vervangen. De nieuwe VCARB-coureur zal vanaf dit weekend Daniel Ricciardo opvolgen, maar moet dat meteen met een gridstraf bekopen. Jenson Button denkt dat Lando Norris in het hoofd van Verstappen is gekropen en dat dat de sleutel is voor de McLaren-coureur om de Limburger te kunnen verslaan. Verder kondigt de Australische regering maatregelen aan om oneerlijke praktijken tijdens de ticketverkoop van de Grand Prix in Melbourne tegen te gaan, en keert Sebastian Vettel eventjes terug in de autosport.

Horner voert druk op Pérez op: 'Dat kunnen we ons in 2025 niet veroorloven'

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner ziet hoe de concurrentie sterke line-ups voor het Formule 1-seizoen van 2025 vast heeft weten te leggen, en benadrukt nog maar eens dat het zaak is voor Sergio Pérez om dichter bij Max Verstappen in de buurt te komen. "Kijk naar onze concurrenten", vertelt Horner tegenover Motorsport.com. "Ferrari zal volgend jaar sterk zijn met [Lewis] Hamilton en [Charles Leclerc], en McLaren heeft met [Lando] Norris en [Oscar] Piastri een goede line-up. We moeten ervoor zorgen dat er niet een te groot gat zit tussen onze coureurs, want dat kun je je niet veroorloven", klinkt het. Lees hier het hele artikel over Christian Horner die de druk opvoert bij Sergio Pérez.

Vettel keert terug in de autosport met deelname Race of Champions naast Schumacher

Sebastian Vettel heeft na zijn F1-pensioen eind 2022 zijn helm nog niet definitief opgehangen. In maart 2025 wordt de Race of Champions gehouden in Sydney, een evenement waarbij de beste coureurs van allerlei verschillende kampioenschappen en disciplines bij elkaar komen om tegen elkaar te strijden in allerlei verschillende raceauto's. Voor het eerst sinds 2019 keert het traditionele format terug met een compact baantje middenin een stadion, in Accor Stadium. Vettel is erg succesvol geweest in de Race of Champions. Hij won samen met Michael Schumacher de Nations' Cup voor Duitsland van 2007 tot en met 2012. Vettel zegevierde als coureur in Londen in 2015. Hij zal aankomende maart samen met Michaels zoon Mick Schumacher meedoen. Lees hier het hele artikel over Sebastian Vettel en Mick Schumacher in de Race of Champions.

Lawson openbaart kans te maken op Red Bull-zitje: "Maar het hangt af van hoe ik presteer"

Liam Lawson mag vanaf de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten laten zien of hij goed genoeg is voor Red Bull als vervanger van Daniel Ricciardo bij zusterteam VCARB. De Nieuw-Zeelander heeft onthuld dat hem is verteld dat, als hij goed genoeg presteert, hij kans maakt op een zitje bij het hoofdteam, Red Bull Racing. "Het zal gaan om hoe ik het doe vergeleken met Yuki", antwoordde Lawson op de vraag wat hij moet doen om een voltijds zitje voor 2025 te verdienen, tijdens een interview met Formula1.com. "Dat is de enige goede vergelijking die je kan maken. Natuurlijk zitten de teams en de auto's steeds dichterbij elkaar, maar iedereen weet dat de belangrijkste persoon je teamgenoot is. Hij is de enige coureur die dezelfde auto heeft. Op die manier zal ik beoordeeld worden. De gesprekken hebben altijd gedraaid om het worden van een coureur voor Red Bull Racing in de toekomst." Lees hier het hele artikel over de hint die Liam Lawson van Red Bull heeft gekregen.

Australische regering ziet veel fans kaartjes voor Grand Prix mislopen en gaat ingrijpen

De kaartverkoop voor de Formule 1-race in Melbourne ging later dan verwacht van start vanwege problemen bij Ticketmaster, maar toen de verkoop eenmaal was begonnen, waren alle kaartjes binnen een uur verdwenen. Het kwam tot groot ongenoegen van loyale fans die al jaren naar het stratencircuit gingen. Zo waren er namelijk tickets van $600 die eigenlijk verkocht werden voor $1400, een enorme stijging. Dit heet dynamic pricing of in-demand pricing: de prijs van het F1-ticket hangt af van de balans tussen vraag en aanbod, en de kaartjes worden dus helemaal niet verkocht met de daadwerkelijk geadverteerde prijs. "Verborgen tarieven en valstrikken leggen nog meer druk op de kosten van het leven en dat moet echt stoppen", vertelde Anthony Albanese, de minister-president van Australië, geciteerd door The Guardian. De regering is van plan "een algemeen verbod op oneerlijke handelspraktijken" in te voeren. Lees hier het hele artikel over de maatregelen die de Australische regering gaat nemen.

Button ziet Norris wereldkampioen worden: "In het hoofd van Max gekropen"

Jenson Button is van mening dat Lando Norris dit jaar beslag kan leggen op het wereldkampioenschap Formule 1. Volgens de Brit is de McLaren-coureur namelijk al een beetje in het hoofd gekropen van Max Verstappen. Ik denk oprecht dat hij kan winnen. In het verleden heb ik zelf ook in de situatie gezeten waarin Max nu zit", klinkt het in de podcast Sky Sports F1. "Je zit in een auto die niet meer hetzelfde voelt als in het begin van het jaar. Het is echt niet makkelijk als je zo opgejaagd wordt. Max is een harde noot om te kraken, dat moeten we niet vergeten. Hij staat minder snel onder druk dan andere coureurs, maar Norris zit al een beetje in zijn hoofd. Max weet dat hij dit jaar waarschijnlijk geen race meer gaat winnen." Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Jenson Button over de twee kampioenschapskandidaten.

Horner bevestigt gridstraf Lawson voor aankomende GP Verenigde Staten

Liam Lawson zal Daniel Ricciardo vervangen vanaf de aankomende F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Hij zal op het Circuit of the Americas aankomend weekend direct een gridstraf moeten incasseren. Ricciardo zat al op vier verbrandingsmotoren, turbo's MGU-H's en MGU-K's, en het werd voor VCARB tijd om een nieuwe power unit achterin de bolide te schroeven. "Nou, hij krijgt hoe dan ook een gridstraf, dus hij heeft iets om zachtjes op terug te vallen", vertelde Christian Horner bij de F1 Nation-podcast over zijn verwachtingen van de Nieuw-Zeelander. "Maar uiteraard zal hij vergeleken worden met zijn teamgenoot. Hij was ontzettend snel vorig jaar. Ik denk dat Yuki echter stappen vooruit heeft gezet dit seizoen. Het gaat fascinerend zijn om te zien hoe snel [Lawson] zich aanpast." Lees hier het hele artikel over de gridstraf voor Liam Lawson.

