Jenson Button is van mening dat Lando Norris dit jaar beslag kan leggen op het wereldkampioenschap Formule 1. Volgens de Brit is de McLaren-coureur namelijk al een beetje in het hoofd gekropen van Max Verstappen.

Met nog zes raceweekenden te gaan heeft Max Verstappen nog altijd goede papieren om zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap uit het vuur te slepen. De Nederlander heeft inmiddels sinds zondag 23 juni in Barcelona geen race meer gewonnen en Lando Norris beschikt op het moment over de betere auto, maar met een voorsprong van 52 punten is er zeker nog niets verloren voor de 27-jarige Limburger. Het is aan Norris om dat gat te dichten, waar Verstappen ieder weekend de schade zo veel mogelijk moet beperken.

Strijd om het wereldkampioenschap

De meningen over of Norris een serieuze kans maakt op het wereldkampioenschap, zijn verdeeld. De een vindt dat de 24-jarige Brit mentaal niet sterk genoeg is om de komende zes raceweekenden te maximaliseren, waar een ander denkt dat de problemen bij Red Bull Racing dusdanig groot zijn, dat er simpelweg niets is dat Verstappen kan doen om het te voorkomen. Jenson Button is van mening dat Norris in ieder geval een kans heeft: "Ik denk oprecht dat hij kan winnen. In het verleden heb ik zelf ook in de situatie gezeten waarin Max nu zit", klinkt het in de podcast Sky Sports F1

Verstappen opgejaagd

De wereldkampioen van 2009 vervolgt: "Je zit in een auto die niet meer hetzelfde voelt als in het begin van het jaar. Het is echt niet makkelijk als je zo opgejaagd wordt. Max is een harde noot om te kraken, dat moeten we niet vergeten. Hij staat minder snel onder druk dan andere coureurs, maar Norris zit al een beetje in zijn hoofd. Max weet dat hij dit jaar waarschijnlijk geen race meer gaat winnen. Hij zit dus in een positie waarin hij zo veel mogelijk punten moet scoren, maar die druk maakt het alleen maar lastiger om op het podium te eindigen."

