Kaartjes voor de F1 Grand Prix van Australië van 2025 waren binnen een uur uitverkocht. De prijzen waren astronomisch gestegen, waardoor veel fans die traditioneel jaar na jaar naar Albert Park trokken, dit keer geen kans maakten op tickets. De Australische regering stelt plannen op om dit soort praktijken tegen te gaan.

De kaartverkoop voor de Formule 1-race in Melbourne ging later dan verwacht van start vanwege problemen bij Ticketmaster, maar toen de verkoop eenmaal was begonnen, waren alle kaartjes binnen een uur verdwenen. Het kwam tot groot ongenoegen van loyale fans die al jaren naar het stratencircuit gingen. Zo waren er namelijk tickets van $600 die eigenlijk verkocht werden voor $1400, een enorme stijging. Dit heet dynamic pricing of in-demand pricing: de prijs van het F1-ticket hangt af van de balans tussen vraag en aanbod, en de kaartjes worden dus helemaal niet verkocht met de daadwerkelijk geadverteerde prijs.

Regering komt in actie

Op Silverstone viel de kaartverkoop voor de Britse Grand Prix juist tegen vanwege de hoge prijzen. Circuitdirecteur Stuart Pringle gaf de dominante prestaties van Max Verstappen en Red Bull Racing de schuld, want "als er een grote kans is op dezelfde winnaar, haalt dat de scherpe kantjes eraf". Fans reageerden direct op de uitspraken van Pringle en zeiden bijvoorbeeld dat kaartjes zo duur waren geworden, dat ze organen moest verkopen om het nodige geld op te brengen. Verstappen sloot zich aan bij de kritiek en zei dat Silverstone "beter eerst naar zichzelf kan kijken wat ze fout doen". De organisatie achter de race in Engeland gaat nu meer doen tegen dynamic pricing en stelt meer goedkopere kaartjes beschikbaar.

De kritiek van Verstappen en de fans lijken ook Australië te hebben bereikt, want de regering is het gesjoemel met ticketprijzen ook zat. "Verborgen tarieven en valstrikken leggen nog meer druk op de kosten van het leven en dat moet echt stoppen", vertelde Anthony Albanese, de minister-president van Australië, geciteerd door The Guardian. De regering is van plan "een algemeen verbod op oneerlijke handelspraktijken" in te voeren, inclusief "specifieke verboden op verschillende sjoemelpraktijken". Het moet makkelijker gemaakt worden om abonnementen te annuleren, extra tarieven die zich opstapelen, moeten verdwijnen evenals het onnodig aanmaken van online accounts en dynamic pricing, vindt de Australische regering, hopend dat een herhaling van het ticketdrama wordt vermeden voor 2026.

