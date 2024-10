Red Bull Racing staat richting 2026 voor een behoorlijke uitdaging met het Red Bull Powertrains-project waar de nodige vraagtekens om bestaan. Zeker gezien het nieuwe tijdperk een lastige situatie. Max Verstappen haalt daar echter zijn schouders voor op: volgens hem hebben alle teams een hoop vraagtekens over wat komen gaat.

Hoewel het voor veel merken die de Formule 1 binnenkomen vaak makkelijk is om aan een motor te komen, daar het vaak al autofabrikanten betreft, is het voor Red Bull natuurlijk een stukje anders. De energiedrankjesfabrikant moet het doen met motoren van andere leveranciers en die hebben ze door de jaren heen dan ook verschillenden gehad. Zo was er het niet zo succesvolle Renault-tijdperk en beleefde men juist wél een mooie tijd samen met Honda. Zij trokken zich echter plotsklaps terug uit de koningsklasse en dus besloot Red Bull om het heft - in eerste instantie met de nodige hulp van Honda - in eigen hand te te nemen.

Voor iedereen een vraagteken

Op de achtergrond wordt er daarom al een aantal jaar hard gewerkt aan het bouwen van een eigen motor: het project Powertrains-Ford. Door de jaren heen hebben we daar echter de nodige vraagtekens. Nu ook Adrian Newey niet meer in de gelederen van het team zit, zijn de onduidelijkheden in aanloop naar 2026 groot voor Verstappen en zijn team. Toch wil de Nederlander daar niet veel van weten: "Tuurlijk, maar dat kun je over iedereen zeggen. Het is een hele nieuwe auto en een hele nieuwe motor. Het is voor iedereen een vraagteken, ook voor mensen die nu denken dat ze er het beste voor staan. Het is altijd een vraagteken of je het echt wel zo goed hebt gedaan. Dat blijft altijd zo", vertelt hij tegenover Motorsport.com.

Plezier in het nieuwe tijdperk

Verstappen heeft zich in het verleden bovendien nog niet heel enthousiast getoond over de plannen met de reglementen die voor het komende tijdperk op tafel liggen. Het is zeker een factor die mee zal gaan besluiten hoelang de Limburger besluit om door te willen in de koningsklasse: "Ik weet het niet. Dat zie ik vanzelf wel hoe het rijdt in 2026. Natuurlijk gaan we er voor die tijd nog mee rijden in de simulator, maar we moeten zeker zien of het leuk is om in te rijden. Ja, dat is voor mij natuurlijk ook iets om te beoordelen in 2026, of het wel leuk is om mee te rijden", zo besluit hij.

