Liam Lawson mag vanaf de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten laten zien of hij goed genoeg is voor Red Bull als vervanger van Daniel Ricciardo bij zusterteam VCARB. De Nieuw-Zeelander heeft onthuld dat hem is verteld dat, als hij goed genoeg presteert, hij kans maakt op een zitje bij het hoofdteam, Red Bull Racing.

De rijdersbezetting bij Red Bull Racing, evenals bij zusterteam VCARB, is een van de grote onderwerpen van gesprek geweest dit seizoen. Max Verstappen leidt het kampioenschap, maar vanwege de rommelingen bij de Oostenrijkse renstal deden geruchten de ronde dat hij de overstap zou maken naar Mercedes. Sergio Pérez valt ondertussen erg tegen en kan het niet meer opnemen tegen de McLarens, Mercedessen en Ferrari's. Daarnaast heeft de Mexicaan een boel punten verspild door fouten te maken in niet alleen de races maar ook de kwalificaties. De kans bestond dat hij tijdens de zomerstop aan de kant zou worden geschoven door Ricciardo of Lawson. Pérez lijkt het seizoen gewoon af te mogen maken, terwijl Lawson de Honey Badger vervangt om de kans te krijgen te laten zien wat hij kan. Wie waar rijdt binnen Red Bull in 2025 is, op Verstappen na, alles behalve zeker, want tijdens de herfststop heeft Helmut Marko ook Yuki Tsunoda als mogelijker opvolger van 'Checo' gesuggereerd.

Beoordeling vergleken met Tsunoda

"Het zal gaan om hoe ik het doe vergeleken met Yuki", antwoordde Lawson op de vraag wat hij moet doen om een voltijds zitje voor 2025 te verdienen, tijdens een interview met Formula1.com. "Dat is de enige goede vergelijking die je kan maken. Natuurlijk zitten de teams en de auto's steeds dichterbij elkaar, maar iedereen weet dat de belangrijkste persoon je teamgenoot is. Hij is de enige coureur die dezelfde auto heeft. Op die manier zal ik beoordeeld worden."

Toekomst bij Red Bull

Volgens Lawson heeft Red Bull hem de hint gegeven dat hij kans maakt op een plekje bij het hoofdteam van de energiedrankfabrikant. "Ja, de gesprekken hebben altijd gedraaid om het worden van een coureur voor Red Bull Racing in de toekomst", vervolgde de 22-jarige uit Hastings. "Ik heb hen ook verteld dat ik dat wil worden. Daarom ben ik met het team in zee gegaan in de Formule 1, dat is mijn doel. Hún doel is om coureurs te hebben die hun huidige coureurs kunnen vervangen. Wanneer dat gaat gebeuren, weet ik niet, maar ik weet dat het afhangt van hoe ik presteer in de auto."