Sebastian Vettel zal eindelijk weer in actie komen in de autosport. De viervoudig F1-wereldkampioen heeft zijn deelname aan de Race of Champions van 2025 aangekondigd. De Duitser zal dat samen met Mick Schumacher doen.

Vettel kwam als tiener in het juniorprogramma van Red Bull terecht. Een Formule BMW-titel en overwinningen in de Formule 3 en Formule Renault 3.5 waren genoeg om de energiedrankfabrikant te overtuigen hem in te zetten halverwege 2007, als vervanger van Scott Speed bij zusterteam Toro Rosso. Na een verrassende zege in de Italiaanse Grand Prix van 2008 kreeg hij de promotie naar het Red Bull-hoofdteam voor 2009. Dankzij de nieuwe technische reglementen vanaf dat seizoen was Red Bull plotseling vooraan het veld te vinden. Vettel moest eerst nog zijn meerdere erkennen in de Brawn GP van Jenson Button, maar daarna pakte de man uit Heppenheim vier wereldtitels op rij. Vervolgens ging hij een nieuwe uitdaging aan bij Ferrari, maar hij wist nooit de Mercedes van Lewis Hamilton te verslaan. Vettel bracht zijn laatste twee jaar in de Formule 1 door in het middenveld bij Aston Martin en ging na 2022 met pensioen.

Accor Stadium in 2025

Vettel heeft zijn helm echter nog niet definitief opgehangen. In maart 2025 wordt de Race of Champions gehouden in Sydney, een evenement waarbij de beste coureurs van allerlei verschillende kampioenschappen en disciplines bij elkaar komen om tegen elkaar te strijden in allerlei verschillende raceauto's. Voor het eerst sinds 2019 keert het traditionele format terug met een compact baantje middenin een stadion, in Accor Stadium. Vettel is erg succesvol geweest in de Race of Champions. Hij won samen met Michael Schumacher de Nations' Cup voor Duitsland van 2007 tot en met 2012. Vettel zegevierde als coureur in Londen in 2015. Hij zal aankomende maart samen met Michaels zoon Mick Schumacher meedoen.

