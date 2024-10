Mattia Binotto heeft laten weten dat Mick Schumacher één van de namen is die door het Formule 1-team van Sauber wordt overwogen voor het seizoen van 2025. De renstal is de enige formatie met nog een vrij zitje voor volgend seizoen.

Het Formule 1-team van Sauber is opgekocht door Audi, dat vanaf 2026 - tegelijkertijd met de introductie van nieuwe motorische reglementen - onder die naam campagne zal gaan voeren in de koningsklasse van de autosport. Als onderdeel van die transitie heeft Audi verschillende grote namen aan weten te trekken. Zo is voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto binnengehaald als hoofd van het Formule 1-project, en werd eerder dit jaar bekendgemaakt dat Nico Hülkenberg vanaf 2025 voor Sauber zal gaan rijden. Wie zijn teammaat wordt, is nog niet bekend.

Artikel gaat verder onder video

Sauber line-up 2025

Dit seizoen komen Valtteri Bottas en Zhou Guanyu uit voor Sauber, en dus moet één van die twee hun biezen pakken. Daarmee zal die naam ook direct van de grid verdwijnen, want het vrije stoeltje bij Sauber is het laatste vrije zitje op de grid. Bottas lijkt nog kans te maken om zijn zitje te behouden, maar voor Zhou lijkt het einde verhaal. Ook de Fin is zijn toekomst echter nog niet zeker, want het is een publiek geheim dat Sauber verschillende namen overweegt. Zo worden Formule 2-coureur Gabriel Bortoleto en tijdelijke Williams-coureur Franco Colapinto allebei als kanshebbers gezien.

Mick Schumacher kanshebber

"We hebben de luxe dat we geen haast hoeven te maken, omdat alle andere teams hun line-up al in beton hebben gegoten", vertelt Binotto tegenover het Italiaanse Corriere Della Sera. "Er zijn twee essentiële aspecten: enerzijds zoeken we ervaring om het groeipad uit te kunnen stippelen. Anderzijds zoeken we een jong, getalenteerd persoon, die ons zal vergezellen op weg naar de top."

Ook Mercedes-reservecoureur Mick Schumacher wordt daarom overwogen: "We zijn hem zeker aan het evalueren. Ik heb hem ontmoet en met hem gesproken. Ik ken hem al een tijdje omdat hij deel uitmaakte van de Ferrari Driver Academy. Ik ken zijn verdiensten en zijn voordelen. Mick is één van de namen die we in gedachten hebben."

Gerelateerd