Neuroloog spreekt zich uit over situatie Schumacher, Hamilton krijgt verbod opgelegd | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Als we Helmut Marko moeten geloven, dan ligt de rijdersbezetting bij Red Bull Racing voor volgend seizoen nog niet definitief vast, ondanks dat Sergio Pérez wel een contract heeft. De hoofdadviseur zou namelijk graag een juniorrijder van de energiedrankfabrikant naast Max Verstappen willen zien. De Limburger gaat dit jaar voor zijn vierde wereldkampioenschap, maar dat kan lastiger worden gemaakt door een mogelijke gridstraf. Er wordt verder vooruitgeblikt op 2025, want de eigenaren van F1 zouden de lancering van alle auto's als één groepspresentatie willen zien. Ella Lloyd mag ondertussen voor McLaren gaan uitkomen als nieuwe aanwinst van het Britse team. Lewis Hamilton heeft slecht nieuws gekregen, want hij moet later dan verwacht debuteren voor Ferrari. Ondertussen heeft een neuroloog uitspraken gedaan over Michael Schumacher.

Artikel gaat verder onder video

Marko wil in 2025 'ideaal gezien' juniorcoureur uit eigen programma naast Verstappen bij Red Bull

Helmut Marko heeft een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan. De Red Bull-topman heeft in een interview op laten tekenen dat in een ideaal scenario Max Verstappen in 2025 opnieuw wereldkampioen wordt, maar niet met Sergio Pérez als teammaat. "Ik weet niet hoeveel races hij [Lawson tijdens zijn invalbeurt] sneller was dan Yuki, maar daarom hebben we besloten dat dit het moment is om een vergelijking met Yuki te maken", vertelt Marko tegenover ORF. "Wie is de snelste van de twee? Mijn gevoel is dat ik de line-up voor 2025 al weet, maar we zullen zien. Yuki heeft zichzelf enorm verbeterd. Hij heeft zijn emoties beter onder controle. Het leek soms nergens op over de radio. Van die tirades werd hij ook langzamer. Hij verloor zijn snelheid, dat is wat mij het meeste dwars zat. Maar dat is nu voorbij. Hij is snel en consistent op alle circuits." Lees hier het hele artikel over de rijdersbezetting van Red Bull Racing in 2025.

'Lancering F1-auto's 2025 op de schop: Liberty Media wil één grote groepspresentatie introduceren'

Naar verluidt gaat de manier waarop de Formule 1-teams hun auto's presenteren op de schop voor 2025. Liberty Media zou liever gaan voor een gezamenlijke presentatie met de tien nieuwe wagens van alle teams bij elkaar. Dat weet het Italiaanse platform FuoriTraiettoria te melden. Het evenement zal naar verluidt plaatsvinden op 18 februari, acht dagen voor de eerste dag van de driedaagse wintertest in Bahrein. De O2 Arena, op het Greenwich-schiereiland in het zuidoosten van Londen, zou de uitgekozen locatie voor de groepslancering zijn. Het nieuws wordt naar verluidt officieel gemaakt na de Grand Prix van São Paulo, dus ergens begin of midden-november. Of teams de echte auto's van 2025 moeten gebruiken of dat ze ook met een oude auto met de nieuwe kleurstelling op mogen komen dagen, is niet bekend. Lees hier het hele artikel over de F1-launches voor het seizoen 2025.

'Verstappen krijgt mogelijk nieuwe power unit en moet rekening houden met eventuele gridstraf'

Volgens BBC-journalist Andrew Benson is het niet uitgesloten dat Max Verstappen wederom een nieuwe power unit zal krijgen in de resterende races. De Nederlander pakte in België al een gridstraf van tien plekken, maar kan wellicht een nieuwe straf verwachten. Teams wachten vaak tot het laatste moment om een eventuele motorwissel door te geven, de concurrenten worden op die manier namelijk ook pas op het laatste moment geïnformeerd. "Er wordt gezegd dat Verstappen voor het einde van het seizoen een andere motor moet nemen - en dus een gridstraf van vijf plaatsen krijgt. Maar dat is niet bevestigd", legt Benson uit. Mocht het daadwerkelijk zover komen, dan heeft Verstappen dus wederom te kampen met een gridstraf, iets wat in de slotfase van het kampioenschap erg duur kan komen te staan. Lees hier het hele artikel over de mogelijke gridstraf voor Max Verstappen.

Ella Lloyd krijgt McLaren-contract en wordt in 2025 in F1 Academy ingezet

Ella Lloyd is de nieuwe aanwinst van het McLaren Driver Development-programma. Ze zal volgend jaar deelnemen aan de F1 Academy, waar ze in Singapore vorige maand al aan mee mocht doen als gastrijder. Bianca Bustamante krijgt momenteel steun van McLaren in de F1 Academy, maar zij zal het kampioenschap voor vrouwen moeten verlaten, omdat ze dan aan de limiet van twee seizoenen zit. Lloyd zal achter het stuur kruipen van een door Rodin Motorsport gerunde bolide. Ze zal met McLaren binnenkort ook haar Formule E-debuut maken in de eerste test speciaal voor vrouwelijke coureurs. Deze wordt op 7 november gehouden in Valencia. "Ik verheug me er erg op om in 2025 als F1 Academy-coureur deel te nemen aan het McLaren Driver Development-programma van het team", vertelde de 19-jarige uit Pontypridd. Lees hier het hele artikel over de nieuwe vrouwelijke coureur van McLaren.

Neuroloog twijfelt of Schumacher iets heeft meegekregen van bruiloft dochter

Afgelopen week werd bekend dat zevenvoudig kampioen Michael Schumacher voor het eerst sinds elf jaar in het openbaar is zien. De Duitser was volgens Metro aanwezig bij het huwelijk van dochter Gina-Marie, maar Jussi Posti, hoofd neurochirurgie en traumatisch hersenletsel aan het Universitair Ziekenhuis van Turku in Finland, betwijfelt of 'Schumi' überhaupt iets heeft meegekregen van de festiviteiten. "Als er een persoonlijk thuisziekenhuis om hem heen is gebouwd, klinkt het alsof hij grotendeels een klinische patiënt is. Op basis van de beschikbare informatie denk ik niet dat hij een heel actief leven leidt. Alles wijst erop dat hij er slecht aan toe is. Als bedlegerige patiënt worden de meeste mensen zo kwetsbaar en stijf dat het na zoveel jaren niet meer mogelijk is om hen uit bed te tillen", zo schetst Posti het plaatje in gesprek met Iltalehti. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van een hoofd neuroloog over Michael Schumacher.

'Hamilton mag van Mercedes niet voor Ferrari testen na seizoen 2024'

Nadat het Formule 1-seizoen is afgelopen in Abu Dhabi, wordt er een zogeheten post-season test gehouden. Ondanks dat Lewis Hamilton dan geen Grand Prix meer zal rijden voor Mercedes, zou hij van de Duitse grootmacht alsnog niet voor Ferrari de test mogen doen op het Yas Marina Circuit. De kans daarop is "nul", legde BBC-journalist Andrew Benson uit in een Q&A. "Hamilton staat bij Mercedes onder contract tot het einde van het jaar, en zij zeggen dat hij niet kan testen voor Ferrari aan het einde van het seizoen, omdat ze nog een boel promoties en afscheidsdingen te doen hebben na twaalf jaar samen, en achttien met Mercedes-motoren." Lees hier het hele artikel over het verbod dat Lewis Hamilton is opgelegd door Mercedes.

Gerelateerd