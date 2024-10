Voordat een F1-seizoen begint, lanceren alle teams ieder hun auto met een eigen presentatie. Liberty Media, de eigenaar van de commerciële rechten van de Formule 1, zou hier echter een groepsevenement van willen maken.

De zogeheten launches maken al lang deel uit van de koningsklasse van de autosport. Sponsors trekken er veel aandacht mee en het is voor de fans altijd spannend hoe de nieuwe wagens eruit komen te zien. Voor 2024 hield Red Bull Racing een presentatie van een heel uur, pratend over de auto en de plannen voor het seizoen. McLaren bracht haar nieuwe kleurstelling al een maand voor de officiële lancering uit. Ferrari combineert de onthulling van de nieuwe Prancing Horse vaak met een filmdag op hun privécircuit in Fiorano. Andere teams brengen niet meer dan CGI-beelden uit met de nieuwe kleuren op de oude bolide. Zo doet iedere renstal het weer anders.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: COTA geïnspireerd door Zandvoort en past circuit aan voor GP Verenigde Staten

O2 Arena in Londen

Naar verluidt gaat de manier waarop de F1-teams hun auto's presenteren op de schop voor 2025. Liberty Media zou liever gaan voor een gezamenlijke presentatie met de tien nieuwe wagens van alle teams bij elkaar. Dat weet het Italiaanse platform FuoriTraiettoria te melden. Het evenement zal naar verluidt plaatsvinden op 18 februari, acht dagen voor de eerste dag van de driedaagse wintertest in Bahrein. De O2 Arena, op het Greenwich-schiereiland in het zuidoosten van Londen, zou de uitgekozen locatie voor de groepslancering zijn. Het nieuws wordt naar verluidt officieel gemaakt na de Grand Prix van São Paulo, dus ergens begin of midden-november. Of teams de echte auto's van 2025 moeten gebruiken of dat ze ook met een oude auto met de nieuwe kleurstelling op mogen komen dagen, is niet bekend.

Gerelateerd