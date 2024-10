De F1 Grand Prix van de Verenigde Staten wordt over minder dan twee weken verreden. Het Circuit of the Americas brengt in aanloop naar de negentiende wedstrijd aanpassingen aan, onder andere nadat het inspiratie heeft opgedaan in Zandvoort.

Op zondag 20 oktober wordt de 53e editie van de Grand Prix van de Verenigde Staten gehouden. Na straatraces in Savannah, Milwaukee, Santa Monica, San Francisco, werd de eerste Formule 1-race die als Grand Prix voor punten werd meegerekend, in 1959 georganiseerd op Sebring. Vervolgens was het de beurt aan Riverside, maar omdat dat evenement ook geen succes was, vond de koningsklasse haar Amerikaanse thuis op Watkins Glen. Na een korte periode op het stratencircuit in Phoenix, verhuisde de F1 naar Indianapolis. Het trok honderdduizenden bezoekers, maar het bandendebacle van 2005 zorgde veel enorm veel ongenoegen bij de Amerikaanse fans. Hermann Tilke kreeg vervolgens de opdracht een baan vlakbij Austin, Texas te bouwen en sinds 2012 wordt daar geracet.

Aanpassingen

De organisatie achter het Circuit of the Americas brengt een aantal verbeteringen aan, voordat het F1-circus arriveert. Vorig jaar kwamen er verschillende coureurs weg met het afsnijden van de baan. Dat gebeurde vooral in de S-bochten. Het ging zelfs zover dat Haas besloot een protest in te dienen tegen de resultaten, maar het team dat tegenwoordig onder leiding staat van Ayao Komatsu, kreeg niet haar gelijk van de FIA. Toch worden er wel aanpassingen gedaan. Aan de binnenkant van bochten 6, 13, 14 en 15 wordt een breedte van anderhalve meter aan asfalt vervangen door astroturf. Er worden extra camera's op "strategische plekken" opgehangen om beter te zien wie de track limits overschrijdt.

Aan de buitenkant van bocht 11, de haarspeldbocht voor het lange, achterste rechte stuk, lag eerst een run-off van asfalt met drempels. Hier wordt nu gewerkt aan een strook grind waarbij de grindsteentjes zijn vastgeplakt met een soort hars. Het zorgt ervoor dat auto's tractie verliezen en afgeremd worden zonder dat er grind op de baan terechtkomt. Circuit Zandvoort probeerde dit als eerste uit voor de Dutch Grand Prix. Daar ligt de 'neppe' grindbak aan de binnenkant van de Hans Ernstbocht.

Circuit of the Americas is ondertussen ook opnieuw geasfalteerd om de hobbels te verminderen. "Een deel van de baan was 12 jaar oud, dus het was daar eindelijk tijd voor", vertelde racepromotor Bobby Epstein, geciteerd door Autosport. "Ik weet dat Max [Verstappen] vorig jaar een redelijk slechte recensie heeft achtergelaten, dus hopelijk horen we er dit keer iets positiefs over. Ik ben er zeker van dat we gaan horen: 'Het is alsof het een compleet nieuw circuit is. Dit is fantastisch.'"

