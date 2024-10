Het is nog geen maand geleden dat Daniel Ricciardo zijn plek in de Formule 1 verloor en de Australische rijder wordt nu al flink gemist. Bobby Epstein, promotor van de aanstaande race in Texas, hoopt dat publiekslieveling Ricciardo alsnog zijn opwachting maakt in Austin.

De afgelopen weken is er een hoop te doen geweest rondom Ricciardo. In aanloop naar het raceweekend in Singapore werd er al een hoop gesproken over de toekomst van de routinier. Verschillende berichten deden na opmerkelijke uitspraken van Helmut Marko de rondte. De Red Bull Racing-adviseur gaf wel heel openlijk aan dat men na de race in Singapore meer zou gaan horen over de toekomst van de zitjes bij Racing Bulls, daar Liam Lawson op de achtergrond flink op de deur aan het bonken is. Vervolgens hoorden we over een clausule in het contract van Lawson, die dit jaar minimaal vijf races zou moeten rijden in de koningsklasse.

Grote impact

Na de race in Singapore leek het duidelijk dat Ricciardo al meer wist dan dat hij mocht vertellen. De Australische rijder verscheen emotioneel en reflecterend op zijn loopbaan voor de wereldwijde camera's zonder te zeggen dat hij zou vertrekken. Een paar dagen later kreeg hij daadwerkelijk de bons. Daarmee moet hij net voor aanvang van een aantal races waar hij zeer populair is het veld ruimen. De eerste van die races is meteen als we het seizoen hervatten in Texas. De organisatie lijkt dan ook te balen dat de Honey Badger niet meer van de partij is en doet een openlijke uitnodiging de deur uit via promotor Epstein: "Daniel heeft waarschijnlijk een even grote impact buiten de auto als dat hij in de auto heeft tijdens onze Grand Prix", vertelt hij tegenover ESPN. "Ik vraag me af of mensen per se een kaartje kopen om hem te zien racen in een auto die niet competitief is, nietwaar?

Uitnodiging

De promotor vervolgt: "Ik denk dat hij nog steeds op een betekenisvolle manier onderdeel kan uitmaken van de F1-gemeenschap." Vervolgens doet hij een open uitnodiging de deur uit: "Hij is zeer geliefd in Texas en volgens mij vindt hij het zelf hier ook geweldig. Ik hoop dus echt dat hij zichzelf beschikbaar maakt voor de fans dan hoe het geval zou zijn als hij verplichtingen in de auto had. Ik hoop nog altijd dat hij hierheen komt. Er zijn een hoop mensen die heel graag zijn hand zouden willen schudden, zijn handtekening krijgen of een foto willen nemen. Ze willen hem in de stad zien. We zorgen wel dat hij genoeg te doen heeft", zo besluit Epstein.

