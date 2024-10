Ella Lloyd heeft haar handtekening gezet bij het Formule 1-team van McLaren, waar ze deel zal uitmaken van het juniorprogramma. In 2025 zal de Welshe racen in de F1 Academy, het kampioenschap voor vrouwelijke coureurs.

Lloyd is een skiester en springruiter die sinds 2022 actief is in de autosport. Ze begon met racen in Ginetta's, populaire sportwagens in Groot-Brittannië. Ze werd vorig jaar vice-kampioen in de Ginetta GT5 Challenge en stapte daarna over op de formulewagens. Al was ze wel de beste dame in de Formule Winter Series, veel succes behaalde ze daar niet. Lloyd scoorde wel goede resultaten in het zeer competitieve Britse Formule 4-kampioenschap. Ze sleepte met drie tweede plaatsen en een derde plek meerdere bekers binnen.

F1 Academy en Formule E

Lloyd is de nieuwe aanwinst van het McLaren Driver Development-programma. Ze zal volgend jaar deelnemen aan de F1 Academy, waar ze in Singapore vorige maand al aan mee mocht doen als gastrijder. Bianca Bustamante krijgt momenteel steun van McLaren in de F1 Academy, maar zij zal het kampioenschap voor vrouwen moeten verlaten, omdat ze dan aan de limiet van twee seizoenen zit. Lloyd zal achter het stuur kruipen van een door Rodin Motorsport gerunde bolide. Ze zal met McLaren binnenkort ook haar Formule E-debuut maken in de eerste test speciaal voor vrouwelijke coureurs. Deze wordt op 7 november gehouden in Valencia.

"Ik verheug me er erg op om in 2025 als F1 Academy-coureur deel te nemen aan het McLaren Driver Development-programma van het team", vertelde de 19-jarige uit Pontypridd. "Het is een eer om te rijden voor een team met zo'n geweldige racegeschiedenis en een bewezen aanpak heeft voor de ontwikkeling van coureurs. Met McLaren heb ik nu alles wat ik nodig heb om te blijven verbeteren en de grenzen te verleggen als vrouw in de autosport. Ik kan niet wachten om te gaan racen in papaja."

