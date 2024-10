Lewis Hamilton zal later dan verwacht zijn debuut maken bij Ferrari. Naar verluidt is hem door Mercedes namelijk verteld dat hij niet voor de Scuderia mag testen, nadat het F1-seizoen van 2024 is afgelopen.

Hamilton komt al sinds 2013 uit voor de Zilverpijlen en heeft daar zes van zijn zeven wereldtitels binnengesleept, en heeft zijn hele Formule 1-carrière altijd de Mercedes-krachtbron achter zijn rug gehad. Hij reed namelijk van 2007 tot en met 2012 al voor McLaren. Vanwege de teleurstellende resultaten met het Mercedes-team in 2022 en 2023 vond de Brit dat het tijd was voor verandering, en dus kondigde hij afgelopen winter de transfer naar Ferrari aan. Daar zal hij Carlos Sainz opvolgen als de nieuwe teamgenoot van Charles Leclerc. Toto Wolff koos jongeling Andrea Kimi Antonelli uit voor het Mercedes-zitje naast George Russell, nadat gesprekken met Max Verstappen uiteindelijk op niets uitliepen.

Post-season test

Nadat het Formule 1-seizoen is afgelopen in Abu Dhabi, wordt er een zogeheten post-season test gehouden. Ondanks dat Hamilton dan geen Grand Prix meer zal rijden voor Mercedes, zou hij van de Duitse grootmacht alsnog niet voor Ferrari de test mogen doen op het Yas Marina Circuit. De kans daarop is "nul", legde BBC-journalist Andrew Benson uit in een Q&A. "Hamilton staat bij Mercedes onder contract tot het einde van het jaar, en zij zeggen dat hij niet kan testen voor Ferrari aan het einde van het seizoen, omdat ze nog een boel promoties en afscheidsdingen te doen hebben na twaalf jaar samen, en achttien met Mercedes-motoren."

Fernando Alonso mocht voor zijn overstap van Alpine naar Aston Martin wel meedoen aan de test in Abu Dhabi, al waren alle sponsorstickers van de groene bolide afgehaald. Naar verluidt stellen Ferrari en Williams een plan op waardoor Sainz al voor Williams mag uitkomen in de test aankomende december.

