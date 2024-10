Lewis Hamilton ziet in Ayrton Senna nog altijd zijn grote held. De Mercedes-coureur weet dan ook nog precies waar hij was toen hij het nieuws hoorde dat de Braziliaan in het harnas was gestorven.

Lewis Hamilton is sinds 2007 actief in de Formule 1, nadat hij het jaar hiervoor onder leiding van Fred Vasseur het GP2-kampioenschap [vandaag de dag de Formule 2) op zijn naam wist te schrijven. De 39-jarige Brit zal vanaf 2025 opnieuw de samenwerking met Vasseur aangaan, als hij als zevenvoudig wereldkampioen bij Ferrari in de voetsporen treedt van Michael Schumacher. Hamilton neemt bij de Italiaanse grootmacht plaats naast Charles Leclerc.

Artikel gaat verder onder video

Formule 1-grootheden

Schumacher en Hamilton worden vaak genoemd als twee van de beste coureurs uit de geschiedenis van de sport. Een rijtje dat zij delen met mannen als Max Verstappen, Juan Manuel Fangio en natuurlijk Ayrton Senna. Senna werd drie keer wereldkampioen in de Formule 1, voordat hij in 1994 op 34-jarige leeftijd om het leven kwam ten gevolge van een crash tijdens de Grand Prix van San Marino.

Emotionele uitbarsting

Het is een publiek geheim dat Senna een grote held is voor Hamilton. De coureur uit Stevenage weet dan ook nog precies waar hij was toen hij het nieuws over diens overlijden hoorde: "Ik was met mijn vader aan het werk aan onze kart", klinkt het in gesprek met The Times. "Ik liep naar de voorkant [van de garage] omdat ik moest huilen, ik schreeuwde het uit. Mijn vader mocht niet zien dat ik huilde. Ik kon niet bij mijn vader huilen, hij was niet dat type vader", aldus de Brit.

