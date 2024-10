Helmut Marko heeft een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan. De Red Bull-topman heeft in een interview op laten tekenen dat in een ideaal scenario Max Verstappen in 2025 opnieuw wereldkampioen wordt, maar niet met Sergio Pérez als teammaat.

Sergio Pérez is bezig aan zijn vierde jaar in dienst van Red Bull Racing, maar de toekomst van de Mexicaan staat op losse schroeven. Na een teleurstellend seizoen in 2023 vallen de prestaties van de 34-jarige coureur ook nu weer tegen. Met nog zes raceweekenden te gaan staat Pérez met 144 punten op de achtste plaats in het wereldkampioenschap. In de zomerstop stond het dan ook serieus ter discussie of Pérez het seizoen af zou maken bij Red Bull Racing. Uiteindelijk mocht de routinier zijn zitje vooralsnog behouden, maar het lijkt erop dat als het aan Helmut Marko ligt, dit zijn laatste seizoen is als teammaat van Max Verstappen.

Artikel gaat verder onder video

Kanshebbers Red Bull Racing 2025

Ondanks dat Pérez een contract tot eind 2025 heeft, heeft Marko er de afgelopen weken meer dan eens op gehint dat hij volgend jaar liever iemand anders naast de Nederlander ziet zitten. Zo neemt hij Yuki Tsunoda, Liam Lawson, maar ook Isack Hadjar alle drie in overweging. Lawson neemt vanaf Texas het zitje van de ontslagen Daniel Ricciardo over bij Visa Cash App RB, en krijgt naast Tsunoda de kans om zichzelf te bewijzen. In 2023 viel Lawson als eens in voor Ricciardo, nadat de Australiër in Zandvoort een breuk in zijn hand opliep.

In een ideale wereld

"Ik weet niet hoeveel races hij [Lawson tijdens zijn invalbeurt] sneller was dan Yuki, maar daarom hebben we besloten dat dit het moment is om een vergelijking met Yuki te maken", vertelt Marko tegenover ORF. "Wie is de snelste van de twee? Mijn gevoel is dat ik de line-up voor 2025 al weet, maar we zullen zien. Yuki heeft zichzelf enorm verbeterd. Hij heeft zijn emoties beter onder controle. Het leek soms nergens op over de radio. Van die tirades werd hij ook langzamer. Hij verloor zijn snelheid, dat is wat mij het meeste dwars zat. Maar dat is nu voorbij. Hij is snel en consistent op alle circuits."

De Oostenrijker vervolgt: "Wat wij altijd deden, doet Mercedes nu met [Kimi] Antonelli, doet Haas nu met [Oliver] Bearman en ik hoop dat [Franco] Colapinto ergens een plekje krijgt. Hij is [bij Williams] in het diepe gegooid en heeft drie ijzersterke races geleverd." Gevraagd naar zijn visie voor het seizoen van 2025, vertelt Marko: "Max opnieuw wereldkampioen, ideaal gezien met een junior uit ons eigen programma [als teammaat]."