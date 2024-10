In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er een gerucht naar buiten dat Michael Schumacher weer in het openbaar gesignaleerd was, ging Daniel Ricciardo in op zijn eerste afscheid bij Red Bull Racing - inmiddels een paar jaar geleden - wilde Christian Horner niet al te hoge verwachtingen scheppen wat betreft de upgrades van Red Bull Racing in Austin en gingen Helmut Marko en Fernando Alonso in op de taakstraf van Max Verstappen die door de FIA werd uitgedeeld. Dit is de GPFans Recap van 2 oktober.

Artikel gaat verder onder video

'Michael Schumacher voor het eerst in tien jaar in het openbaar gesignaleerd'

Deze week is er groot nieuws vanuit Duitsland te melden. Michael Schumacher, zevenvoudig wereldkampioen en voormalig coureur van onder meer Mercedes en Ferrari, zou volgens de geruchten voor het eerst sinds zijn traumatische ski-ongeluk uit 2013 in het openbaar gesignaleerd zijn. Volgens berichtgeving was de vader van Mick Schumacher aanwezig tijdens de bruiloft van dochter Gina-Marie in de luxe vier hectare grote villa van de familie op Mallorca. Meer lezen over de geruchten omtrent Michael Schumacher? Klik hier!

Ricciardo lijkt spijt te hebben van verlaten Red Bull: 'Niet de beste beslissing van mijn carrière'

Daniel Ricciardo maakte met Visa Cash App RB vorige week officieel bekend dat hij vanaf de volgende race wordt opgevolgd door Liam Lawson. De Australiër heeft zo voor de tweede keer afscheid moeten nemen van Red Bull. Ook in 2018 verliet hij Red Bull om naar Renault te gaan. De Australiër ging in op zijn vriendschap met Max Verstappen als teamgenoten en de beslissing om naar Renault over te stappen. Meer lezen over wat Ricciardo te vertellen heeft over zijn vertrek bij Red Bull Racing eind 2018? Klik hier!

Horner wil geen té hoge verwachtingen scheppen van updatepakket Red Bull in Austin

Er zit een groot updatepakket aan te komen voor de RB20 van Red Bull Racing, iets wat onder meer adviseur Helmut Marko al heeft bevestigd. Teambaas Christian Horner waarschuwt dat men geen té hoge verwachtingen moet hebben. Meer lezen over wat Horner te zeggen heeft over de upgrades die het team gaat brengen naar de Grand Prix van Amerika in Austin? Klik hier!

Marko richt zich weer tot FIA na taakstraf Verstappen: "Ze gingen de mist in"

De F1 Grand Prix van Singapore leverde veel gespreksstof op, nadat Max Verstappen had gescholden tijdens de persconferentie van de FIA. Alle coureurs schaarden zich achter Verstappen, net zoals Helmut Marko. De adviseur van Red Bull Racing heeft deze week wederom uitgehaald naar de FIA. Meer lezen over wat Marko te zeggen heeft over de FIA en de taakstraf die Verstappen kreeg tijdens het weekend van de Grand Prix van Singapore? Klik hier!

Alonso over taakstraf Verstappen: 'Coureurs moeten zich gedragen'

Veel coureurs waren kritisch op de taakstraf die Max Verstappen in Singapore opgelegd heeft gekregen van de FIA. Fernando Alonso lijkt een andere mening toebedeeld te zijn. Alhoewel de Spanjaard niet uitspreekt dat hij de straf terecht vindt, stelt hij wel dat Formule 1-coureurs een goed voorbeeld dienen te zijn. Meer lezen over de kritiek van Alonso aan het adres van Verstappen na de uitgedeelde taakstraf vanuit de FIA? Klik hier!

