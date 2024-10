Red Bull Racing zal tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten een groot updatepakket voor de RB20 introduceren, maar Christian Horner waarschuwt dat men geen té hoge verwachtingen moet hebben.

Het team van Red Bull Racing begon ijzersterk aan het huidige Formule 1-seizoen, maar niet lang na de start begon de performance van de RB20 enorm af te vlakken. Inmiddels is McLaren de te kloppen formatie en kijkt de Oostenrijkse grootmacht tegen een achterstand van 41 punten in het constructeurskampioenschap aan. Max Verstappen heeft nog een voorsprong van 52 punten op Lando Norris in het wereldkampioenschap, maar de Limburger zal alle zeilen bij moeten zetten om zijn vierde achtereenvolgende titel uit het vuur te slepen. Veel fans hebben hun hoop echter gevestigd op het aanstaande raceweekend in Austin. Daar zal de formatie uit Milton Keynes een groot updatepakket voor de auto introduceren.

Horner tempert de verwachtingen

Teambaas Christian Horner tempert echter de verwachtingen: "Het raceweekend in Austin is een belangrijk moment, dus ik denk dat alle teams daar met iets nieuws komen", klinkt het in de podcast F1 Nation. "Ferrari neemt iets groots mee en ik denk dat McLaren en Mercedes ook iets groots meenemen. We willen voortborduren op het begrijpen van wat de auto doet. Pas in Monza kwamen we erachter hoe we de auto tussen de voor- en achterkant in balans kunnen houden. Dat zorgt voor vertrouwen bij de coureurs."

Uitdaging op Amerikaanse bodem

Het raceweekend op het Circuit of the Americas is volgens Horner echter een op opzichzelfstaande uitdaging: "Dit is weer een hele andere uitdaging", vervolgt hij. "De eerste sector is ontzettend snel en de baan is opnieuw geasfalteerd. Daar moeten we rekening mee houden. Daarnaast is het een sprintweekend, dus we moeten direct snel zijn. Dat moeten we allemaal meenemen. Iedereen in het team werkt ontzettend hard om de problemen te begrijpen en bespreekbaar te maken. Hopelijk zitten er in Austin oplossingen op de auto."