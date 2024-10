Fernando Alonso heeft gereageerd op de taakstraf die Max Verstappen in Singapore opgelegd heeft gekregen. Alhoewel de Spanjaard niet uitspreekt dat hij de straf terecht vindt, stelt hij wel dat Formule 1-coureurs een goed voorbeeld dienen te zijn.

De Grand Prix van Singapore kende een lange nasleep, maar niet vanwege de actie op de baan. Het gesprek van de dag was de taakstraf die Max Verstappen van de FIA kreeg opgelegd, nadat hij op donderdag tijdens de persconferentie zei dat zijn auto 'f*cked' was. Het gebeurde daags nadat FIA-president Mohamed Ben Sulayem in de media zei dat hij een beroep op de coureurs had gedaan om minder te vloeken over de boordradio, en dus - zo leek het - besloot het motorsportorgaan de drievoudig wereldkampioen te gebruiken om een voorbeeld te stellen. De Red Bull Racing-coureur moet een public service punishment van één dag inlossen.

Taakstraf Verstappen

Verstappen liet weten het complete onzin te vinden en besloot bij wijze van statement op de overige persconferenties niet of zeer kort antwoord te geven. In plaats daarvan belegde hij op zaterdag zelf een persmoment met de aanwezige media, na afloop van de persconferentie van de FIA. De 26-jarige Limburger heeft sindsdien bijval gekregen van vrijwel alle andere Formule 1-coureurs. Zo hebben onder andere Lewis Hamilton en Lando Norris zich uitgesproken over de opmerkelijke straf voor Verstappen en wil een groot deel van het veld met elkaar in gesprek om te bespreken wat een gepaste reactie richting de FIA is.

Alonso kritisch

Uitgerekend Fernando Alonso, goed bevriend met Verstappen en zelf ook zeker niet altijd vriendelijk over de boordradio, lijkt er een andere kijk op na te houden: "Dit soort voorvallen herinneren mij er altijd aan dat er ontzettend veel mensen zijn die naar ons kijken", wordt hij geciteerd door het Spaanse Marca. "Als je een Formule 1-coureur bent, of iemand anders in het publieke domein, dan hoor je je fatsoenlijk te gedragen. Fans kunnen je ontzettend veel liefde en motivatie geven, maar het brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee qua wat mensen van je verwachten. Je moet een voorbeeld zijn, of je dat nu wil of niet. Als je iets wil zeggen dat niet correct is, moet je jezelf inhouden en politiek correct zien te blijven."