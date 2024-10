De F1 Grand Prix van Singapore leverde veel gespreksstof op, nadat Max Verstappen had gescholden tijdens de persconferentie van de FIA. Alle coureurs schaarden zich achter Verstappen, net zoals Helmut Marko. De adviseur van Red Bull Racing heeft deze week wederom uitgehaald naar de FIA.

De Grand Prix van Singapore was eigenlijk een weekend waarin het minder over de sessies zelf ging en meer over alles wat er buiten de baan gebeurde. Zo kreeg McLaren van de FIA te horen dat de vleugel wel volgens de regels was, maar werd het team wel gevraagd om de vleugel aan te passen. Daarnaast was het hele weekend het schelden van de coureurs in de koningsklasse een topic. Verstappen gebruikte tijdens de persconferentie van de FIA op donderdag het 'F-woord' en kreeg een dag later een taakstraf. Dit was vlak nadat FIA-president Mohammed Ben Sulayem duidelijk had gemaakt dat het schelden van de coureurs over de boardradio en daarbuiten moest verminderen.

Marko gaat in op taakstraf Verstappen

In zijn column voor Speedweek ging Marko nog maar eens in op de taakstraf die Verstappen in Singapore kreeg voor het schelden tijdens de persconferentie. "De FIA ​​ging de mist in met de straf voor Max, die donderdag tijdens de persconferentie een krachtterm gebruikte die zo vaak wordt gehoord in de racewereld dat het praktisch deel uitmaakt van het dagelijks taalgebruik. Bovendien gebruikte hij het woord om een object, namelijk een auto, te beschrijven, en niet een persoon."

Marko ziet dat FIA meet met twee maten

Marko is tevens van mening dat het een beetje een spastische en plotselinge reactie is van Mohammed Ben Sulayem en de FIA, in een poging de sport beter op de kaart te zetten. Volgens de Oostenrijkse adviseur is Günther Steiner Steiner een goed voorbeeld, iemand die zeker niet op zijn mond is gevallen en ook vaak scheldwoorden gebruikte in zijn tijd als teambaas van Haas in F1 zonder daarvoor gestraft te worden. "Ik denk dat er met twee maten wordt gemeten als je kijkt naar wat Günther Steiner bijvoorbeeld deed, zonder enige gevolgen. Het hele gedoe is duidelijk overdreven en belachelijk."