Daniel Ricciardo heeft voor de tweede keer in de Formule 1 afscheid moeten nemen van Red Bull, eerst na 2018 en nu als VCARB-coureur. De Australiër ging in op zijn vriendschap met Max Verstappen als teamgenoten en de beslissing om naar Renault over te stappen.

Ricciardo maakte indruk op Red Bull met zijn prestaties in de Britse Formule 3 en de Formule Renault 3.5, en dus werd hij halverwege 2011 aan HRT uitgeleend ter voorbereiding op zijn voltijds Formule 1-debuut bij Toro Rosso (tegenwoordig VCARB) het seizoen daarop. Mark Webber ging na 2013 met pensioen en dus werd Ricciardo gepromoveerd van het zusterteam naar het hoofdteam als de nieuwe teamgenoot van Sebastian Vettel. Hij won drie races en versloeg de toenmalig regerend wereldkampioen ruim in de puntenstand. Vettel vertrok naar Ferrari en dus werd Ricciardo de nieuwe nummer één bij Red Bull. Maar zijn rol binnen het team kwam onder vuur te liggen, toen Max Verstappen het zitje naast hem kreeg, resulterend in een aantal verhitte momenten, zoals de crash in Azerbeidzjan in 2018. De Honey Badger besloot te verhuizen naar Renault en vervolgens naar McLaren, waar hij nog één Grand Prix zou winnen, in plaats van te blijven bij het veel competitievere Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ricciardo krijgt aanbod uit Australië: "Willen hem honderd procent in de auto hebben"

Logische stap

"In mijn ogen was het toendertijd een logische stap", begon Ricciardo tegenover Sky Sports F1 over zijn transfer naar Renault na 2018. "Was het de beste beslissing van mijn carrière? Natuurlijk kun je zeggen dat het dat niet was. Maar dat is prima voor mij, het is gewoon zo gelopen. Als ik was gebleven, had ik geen garantie gehad dat ik iets uitmuntends zou bereiken of winnen of iets dergelijks. Je weet het nooit. Uiteraard zal ik het niet van de daken schreeuwen dat het de beste beslissing van mijn leven was. Uiteindelijk ben ik teruggekeerd naar de [Red Bull]-familie, en ik wil er niet op terugblikken en er bitter of verdrietig over zijn. Alles gebeurt met een reden."

OOK INTERESSANT: Lawson over wat hij zei tegen Ricciardo: "Dat was niet fijn"

Waardevolle vriendschap

Ricciardo kan zijn tijd als teamgenoot van Verstappen nu wel waarderen. "Als teamgenoten leer je elkaar beter kennen, omdat je zoveel tijd met elkaar besteedt. Je ziet alle data ook en dat soort dingen. Op een professioneel niveau prik je in het geweten van de ander. Ik ben erachter gekomen hoe hij denkt. En hij weet hoe ik denk. Het is een rare vorm van intimiteit. Daar is respect uit gegroeid. Max is een ongelooflijk goede coureur geworden en een heel volwassen jongeman. Hij heeft onze vriendschap altijd als iets waardevols gezien."

Gerelateerd