Liam Lawson zal vanaf de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten in de auto van Daniel Ricciardo zitten. De Nieuw-Zeelander heeft respect voor de manier waarom zijn Australische collega om is gegaan met de situatie richting de media en richting Lawson.

Tegenover Sky Sports Nieuw-Zeeland bespreekt Lawson zijn promotie naar Visa Cash App RB. "Het was veel werk achter de schermen. Het heeft lang geduurd, eerlijk gezegd. Ik probeerde die connectie tussen mij en Red Bull, en natuurlijk de mensen die de beslissingen nemen, sterk te houden. Elke keer dat ze me in een auto zetten, had ik heel beperkte tests, maar elke test was evaluatiegericht. Het was allemaal ook prestatiegericht en we probeerden gewoon te zorgen dat we alles eruit haalden wat erin zat. Dus het is fijn om het eindelijk op papier te hebben, wat ik echt wilde, en al die mensen die me vanaf dag één steunen te vertellen dat het rond is."

Lawson over reactie Ricciardo

Lawson zag dat Ricciardo het lastig had toen het nieuws officieel werd. "Hij had het zwaar en ik had het geluk dat ik de media kon vermijden en niet echt de interviews hoefde te doen. Maar voor Daniel was dat lastiger. Ik respecteer enorm hoe hij ermee omging. Hij is altijd aardig tegen me geweest en heeft me nooit het gevoel gegeven dat we in een heftige strijd zaten nadat ik vorig jaar zijn plek innam toen hij geblesseerd was. Hij is altijd goed voor me geweest, op manier die de meeste mensen niet zullen weten, zelfs met kleine dingen binnen het team. Dus ja, het was geen fijn gevoel om tegelijkertijd in Singapore te zijn. Ik ging hem opzoeken voordat ik het circuit verliet op zondag en zei: het spijt me voor deze situatie, het is echt rot en ik weet dat het niets persoonlijks is tegen jou. Hij zei: haal het beste uit deze kans, want je krijgt maar één kans in de Formule 1. Daarna wenste hij me succes, wat ik enorm waardeer."

Lawson weet dat hij zich moet laten zien

Lawson gaat vervolgens weer door over zijn eigen situatie en beseft dat hij zich nu moet gaan laten zien om een kans te maken bij Visa Cash App RB of wellicht zelfs Red Bull voor 2025. "Nu moet ik presteren, nu moet ik slagen in deze sport. Nu moet ik me concentreren op het behalen van resultaten. Het gaat extreem zwaar worden. We hebben Austin, waar ik nog nooit heb gereden, en we hebben ook nog een sprintrace. Dus het wordt een uitdaging. We hebben daar ook een gridstraf, dus het wordt een zwaar weekend. De rest van de grid heeft er natuurlijk al driekwart van het seizoen op zitten, en ik spring er nog even in, maar ik ben enthousiast."