Max Verstappen en Sergio Pérez liggen beiden op papier vast bij Red Bull Racing voor het seizoen van 2025, maar teambaas Christian Horner sluit niet uit dat er nog veranderingen kunnen worden doorgevoerd. Daarmee doelt de Brit op de positie van Sergio Pérez.

Max Verstappen heeft een contract tot en met eind 2028 bij Red Bull Racing. De Nederlander won de afgelopen drie jaar achtereenvolgend het wereldkampioenschap bij de Oostenrijkse grootmacht en is momenteel de beste coureur op de grid. Het enige scenario waarin Verstappen zijn huidige deal niet uitzit, zal dan ook het scenario zijn waarin hij zelf besluit te vertrekken. Voor teammaat Sergio Pérez lijkt dat een ander verhaal.

Red Bull Racing-coureurs 2025

De Mexicaan heeft een contract tot eind 2025, maar de performance van de routinier valt voor het tweede seizoen op rij tegen. In de zomerstop lag zijn hoofd nog op het hakblok, maar uiteindelijk besloot de Red Bull-top hem het seizoen af te laten maken. Dat is echter geen garantie dat hij ook zijn contract uit mag zitten, zo kunnen we opmaken uit de woorden van Christian Horner: "Het zou mooi zijn als Sergio zijn vorm van het begin van dit jaar weet te hervinden, want dan hoeft er niets te veranderen [voor 2025]", klinkt het in de podcast F1 Nation. "Maar zoals we weten, is in onze business twee weken al een lange termijn."

Liam Lawson en Yuki Tsunoda

Met Liam Lawson die vanaf Texas in de VCARB stapt en Yuki Tsunoda die al jaren aast op een kans bij Red Bull Racing, heeft Horner immers mogelijkheden: "Liam is een echte racer. Hij past zich snel aan en in de testen voor Red Bull Racing liet hij goede dingen zien", vervolgt de Brit. "We weten dat Yuki een ontzettend snelle coureur is. Hij kan altijd wat extra's over een ronde vinden. Hij is geen rookie meer, want dit is zijn vierde seizoen. We hebben gezien hoe Daniel zich tot hem verhoudt, nu wordt het heel interessant om te zien hoe Liam zich de komende zes races tot hem verhoudt."