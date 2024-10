Daniel Ricciardo lijkt na zijn vertrek uit de Formule 1 niet lang te hoeven wachten op een aanbod uit een andere raceklasse. V8 Supercars-CEO Shane Howard zou de coureur uit Perth maar wat graag in de Australische tourwagen-competitie uit zien komen.

Het avontuur van Daniel Ricciardo in de Formule 1 zit er hoogstwaarschijnlijk op. Daags na de Grand Prix van Singapore maakte Red Bull het nieuws officieel dat de 35-jarige coureur per direct uit zijn stoeltje bij Visa Cash App RB wordt gezet, en dat Liam Lawson het seizoen als teammaat van Yuki Tsunoda af zal maken bij het zusterteam van Red Bull Racing. Aangezien alleen het team van Sauber nog een stoeltje heeft voor 2025 en Ricciardo daar niet op de radar staat, lijkt het doek in de koningsklasse van de autosport te zijn gevallen voor de goedlachse coureur.

V8 Supercars in Australië

Lang hoeft de Australiër echter niet thuis te zitten, mocht hij graag zo snel mogelijk weer in actie komen. Shane Howard, CEO van de Australische V8 Supercars-raceklasse, heeft namelijk laten weten the Honey Badger maar wat graag in het tourwagenkampioenschap uit te zien komen: "Iedereen zou Daniel met open armen ontvangen", zo klinkt het tegenover News Corp. "OF we hem in een supercar willen zien? Honderd procent."

Lofzang CEO Shane Howard

Howard vervolgt: "Kan je je voorstellen dat hij in één van onze auto's de race op het stratencircuit van Perth rijdt? Dat zou ontzettend bijzonder zijn. Ricciardo is een geweldige coureur met een fantastische persoonlijkheid. De mensen houden gewoon van hem. Stel je voor dat hij op Bathurst racet, dat zou heel gaaf zijn. Als het moment daar is, nemen we contact op met zijn manager. We nemen op het juiste moment contact op, want we willen hem honderd procent in één van onze auto's hebben", eindigt hij zijn lofzang.

