Fernando Alonso en Lance Stroll rijden bij Aston Martin met een op papier gelijkwaardige motor van Mercedes, maar in praktijk is het de Canadees die een minimaal betere krachtbron krijgt ingebouwd voor iedere race. Het kleine verschil in prestaties is toegestaan binnen de huidige technische reglementen.

Lawrence Stroll, eigenaar van het Formule 1-team van Aston Martin, geeft zijn zoon een minimaal betere power unit, zo weet The Objective te melden. Stroll en Alonso rijden weliswaar met dezelfde motor met gelijkwaardige specificaties, maar in de praktijk blijkt dat er altijd minimale verschillen zijn tussen de geproduceerde modellen. Hier is ook rekening mee gehouden binnen de reglementen en daarom wordt er door de FIA niet moeilijk over gedaan. Het is immers gewoonweg niet mogelijk om voor de volle honderd procent gelijke motoren van de lopende band af te laten rollen. Hoewel ze met dezelfde materialen en door dezelfde handen gemaakt zijn, komt het regelmatig voor dat er kleine afwijkingen zijn. Deze moeten wel binnen de gestelde marges vallen, anders wordt het model niet toegelaten voor gebruik.

Stroll krijgt paar kW extra in vergelijking met Alonso

Iedere motor die de Mercedes-fabriek in Brixworth verlaat, is voorzien van een voor- en achternaam op de beschermende doos. Bij ontvangst worden deze motoren door Aston Martin uitvoerig gecontroleerd en wordt het beste model doorgeschoven naar Stroll, zo meldt het bovengenoemde Spaanse medium. De kleine afwijkingen in de krachtbronnen gaan om hooguit 3 kW, wat neerkomt op een paar pk. Niet veel, maar alle beetjes helpen, zo moet Lawrence Stroll gedacht hebben toen hij besloot de beste modellen voor zijn zoon te reserveren.

Alonso weet meer rendement uit Mercedes-motor te halen

Na het zien van de resultaten van de testweek en de eerste race in Bahrein, zou het zo kunnen zijn dat Alonso binnenkort de beste motoren tot zijn beschikking krijgt. De tweevoudig wereldkampioen haalt meer rendement uit de power unit en gebruikt deze op een andere manier, zo blijkt uit de data. Iedere keer dat Alonso in zijn auto stapt, vraagt hij alle informatie op van de zogenoemde motorkaart die bij zijn krachtbron hoort. Op deze kaart staat exact de werking van de motor en het ERS-systeem uitgelegd.

Alonso gewiekst in gebruiken ERS-systeem

Alonso zou - volgens een anonieme bron van het Spaanse medium - de enige zijn die de motorkaart in zijn voordeel gebruikt om het maximale uit zijn energie en de terugwinning ervan te halen. Hij koos er in Bahrein bijvoorbeeld ook voor om de extra energie te gebruiken bij de bochten, waar andere coureurs dit vooral doen op de lange rechte stukken. Alonso weet zodoende meer uit zijn krachtbron te halen dan menig ander. Aston Martin zou daarom op den duur kunnen besluiten de Spanjaard van de beste middelen te voorzien, en niet Stroll.